Tigzirt, un musée à préserver

Sous le thème «Les mouvements humains entre la Soummam et le Sebaou dans l’antiquité», une conférence a été animée par M. Iachouchène Ouameur, enseignant d’archéologie et chercheur à l’université d’Alger.

Dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, qui se tient depuis le 18 avril (Journée mondiale des sites archéologiques) et jusqu’au 18 mai (Journée mondiale des musées), l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), ex-Agence nationale d’archéologie, agence de Tigzirt sur mer sise au site antique de la ville, a organisé une conférence, la semaine dernière, au niveau de la salle de cinéma Mizrana de la ville de Tigzirt. Sous le thème «Les mouvements humains entre la Soummam et le Sebaou dans l’antiquité», ladite conférence a été animée par M. Iachouchène Ouameur, enseignant d’archéologie et chercheur à l’université d’Alger. Ce dernier abordera la période de la dynastie de Nubel, dont le fils Firmus a mené une guerre contre Rome, les voies romaines, les échanges commerciaux, etc. L’orateur a tenté de délimiter le territoire de cette dynastie amazighe du 4ème siècle après J.C, en s’axant sur les mouvements humains entre la zone de la Soummam et le Sebaou, deux fleuves de la Kabylie. Tout un pan de l’histoire de la Kabylie antique durant la période romaine. «Firmus, en guerre ouverte avec le général Romain Théodose, a tenté de reprendre ses forces en négociant la paix contre des cargaisons de blé, mais il fut vaincu ensuite. Son château, sis au lieudit «Petra», actuelle Seddouk, wilaya de Béjaia, fut détruit», raconte le conférencier. Il poursuit : «Les ruines du château ne furent découvertes qu’après les travaux de l’autoroute Est-Ouest en 2014, ce qui amena le lancement des fouilles par une équipe de chercheurs dans l’urgence », révèle-t-il en tant que membre de cette équipe de chercheurs désignée pour ces fouilles. La conférence fut suivie par un public avide d’histoire, captivé par cette épopée ignorée ou presque, qu’un seul chroniqueur romain de l’époque, nommé Amiens Marcellin, a rapporté. Un débat s’en est suivi.

Hocine Moula