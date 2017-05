Du cinéma, cet après-midi, au centre culturel Ferrat Ramdane

Par DDK | Il ya 58 minutes | 109 lecture(s)

L’association Tiwinin de Bouzeguene village et le ciné-club local convient le public, cet après-midi, à 14h, au centre culturel Ferrat Ramdane, à la projection, suivie de débat, des deux courts-métrages «Le tapis rouge» et «Une peine à vivre», du réalisateur Amroun Omar.

Le premier, produit en 2016 et d’une durée de 18 minutes, traite du SIDA et du bouleversement que la maladie cause dans la vie d’un écrivain public. Le second court-métrage dure 16 minutes. Il raconte la vie d’une femme kabyle qui épouse un islamiste intégriste. Etouffant sous les interdits et les restrictions, elle quitte son domicile en prenant avec elle son fils. «Dans ce film, je veux tirer la sonnette d’alarme sur l’influence de l’islamisme intégrisme sur notre identité et nos traditions. Je veux réveiller les consciences au danger qui guette notre histoire et notre personnalité», souligne Amroun Omar. Notons que les deux courts-métrages ont été tournés au village Wizgan, dans la commune et daïra de Bouzeguène.

Fatima Ameziane.