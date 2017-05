Kamel Ouamer sort un nouvel album

Par DDK | Il ya 51 minutes | 115 lecture(s)

«Thamzi» (La jeunesse) est le deuxième album du chanteur Kamel Ouamer, sorti jeudi dernier. Au cours du point de presse animé par le chanteur au petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri, mercredi dernier, le chanteur fait une rétrospective de sa carrière artistique, avec un documentaire réalisé par Youcef Limani.

«J’ai rendu hommage à ma commune, Makouda, où j’ai passé ma jeunesse». En 1985, Kamel Ouamer a été l’invité de l’émission Ichenayen uzekka (les chanteurs de demain), animée par Médjahed Hamid sur la chaîne 2 de la radio nationale. «Depuis 1986, j’ai fait des recherches sur la musique, et ce n’est qu’en 2004 que j’ai pu éditer mon premier album intitulé «Avridhis» composé de huit chansons». Puis, ce fut la traversée du désert pour le chanteur qui a connu des hauts et des bas, avant de reprendre la chanson et éditer ce deuxième album intitulé «Thamzi» composé de neuf chansons dont trois parlent de la jeunesse, «non seulement la mienne, mais celle de tous les enfants de notre âge à l’époque !». Le chanteur nous dit être revenu 20 ans en arrière dans ce nouvel opus : «Cet album n’a pas été facile à réaliser. Il a fallu beaucoup d’efforts». Dans cet album, le chanteur a utilisé trois genres musicaux : le chaâbi, l’oriental et la musique universelle. Le chanteur n’exclut pas des galas à la maison de la culture durant ce mois de Ramadhan. Il compte également se produire au Palais de la culture à Alger et faire une tournée à travers le pays. Kamel Ouamer est né le 25/02/1964 à Makouda. Depuis son jeune âge, il fut bercé et imprégné par le style de Chérif Khedda dont il a repris un grand nombre de chansons. Il est même appelé le Chérif Kheddam de Makouda. Une maladie le rend progressivement aveugle depuis seize ans. Il est marié et père de deux enfants.

M.A.T.