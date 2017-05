42 spectacles projetés

Par DDK | Il ya 57 minutes | 92 lecture(s)

Les soirées ramadhanesques ont démarré, dimanche dernier, au Théâtre régional de Béjaia, avec un programme riche et adapté au contexte.

Quarante-deux spectacles ont été prévus au niveau du TRB, et une dizaine d’autres sont prévus dans les communes de Tichy, Sidi Aïch, Amizour et Akbou. Il y a une partie réservée aux enfants et une autre aux adultes. Dans le programme pour enfants, notons la série de spectacles «Nounou», de Yacine Khima, qui a prévu un concours de la meilleure blague, un concours d’interprétation, «Nounou et les jeux», «Les aventures de Nounou» et un concours de Miss Ramadhan. Il y aura aussi un concours de chants et une soirée spéciale fête de fin de programme, prévue pour le Vendredi 23 Juin. Tout cela sera abrité par la petite ou la grande salle, à 21h30.

Variétés musicales

Pour le grand public, le programme est également varié : «Moh Terri», une pièce de théâtre de Mouhoub Latrèche, des soirées Chaabi et de variétés animées par différentes productions comme l’Orchestre Alliance avec Djamarinas de Béjaia, l’Association des femmes actives, celle de l’enfance et de la maternité, les associations Ennaceria, Inazouren, l’Amical, etc Il y aura également des chanteurs comme Hassen Terki, Lamine Aouf, Cheb Tarik et Sid Ahmed, Samir Khelfi et Lyes Soufi, Fafa, Cheklat et Rekkam, et plusieurs autres. Les soirées musicales seront nombreuses variées, car le public en est demandeur et tous les goûts seront satisfaits.

Pièces de théâtre

Durant ce mois de Ramadhan, le TRB va présenter en avant première en Tamazight une pièce sur laquelle ses comédiens ont travaillé depuis des mois, tirée et adaptée d’un texte de Kateb Yacine. «La poudre d’intelligence» a été mise en scène par Djamel Abdelli, déjà connu du public bougiote, pour avoir déjà réalisé plusieurs autres pièces. Ce sera pour la soirée du 11 Juin dans la Grande Salle. Ce sera certainement une des grandes soirées de ce mois de Ramadhan. Mais ça ne sera pas la seule, puisque le TRB a prévu de présenter «Keddab.Com», qui a déjà été jouée devant le public bougiote et qui a eu un grand succès. Cette pièce humoristique sur les abus de l’utilisation d’Internet a été mise en scène par Lynda Selam, co-produite par le TRB et la compagnie cultuelle et artistique «les Nomades». «La Barque de la Forêt», mise en scène par Rachid Maamria sera également rejouée devant le public du TRB, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de la voir, et la troupe Sindjeb de Bordj Menaiel viendra aussi présenter une pièce en tamazight intitulée «L’Instit», mise en scène par Ahcene Azezni. Il y aura également une grande soirée, programmée dans la petite salle, avec le comédien Fodil Assoul qui jouera sa célèbre pièce «Zalamit». Un chef d’œuvre en matière de spectacle humoristique. Partout où elle est jouée, elle draine du monde et obtient invariablement un grand succès. Fodil Assoul est l’une des étoiles montantes de la scène algérienne.

Les soirées «restreintes» de Sonatratch

Cette année, la Sonatrach, au travers de ses œuvres sociales, a réservé deux soirées au bénéfice de ses travailleurs et de leurs familles. Il y aura donc la soirée du 6x Juin, et celle 18, avec des spectacles de variétés choisis spécialement pour l’occasion. L’autre événement de ce mois de Ramadhan consiste en l’organisation de trois Cafés littéraires dédiés à la poésie. Ce sera pour les soirées des 8, 15 et 22 juin, dans la petite salle.

Dans les communes

En dehors de la ville de Béjaia, le TRB et la compagnie culturelle et artistique «Les nomades» ont prévu des sorties dans plusieurs communes, pour renforcer les programmes déjà prévus par les APC et les associations locales. Ainsi, à Tichy, sont prévues les pièces de théâtre «La Barque et la Forêt», «Moh Terri», «La Poudre d’Intelligence» et «Kedab.com». A Sidi Aïch, Mouhoub Latreche présentera sa pièce de théâtre, ainsi que Djamel Abdelli. A Amizour, il y aura une pièce de théâtre intitulée «Tireft n’tezguit» de Rachid Maamria, «Kedab.com» et «La Poudre d’Intelligence». Quant à Akbou, qui est déjà réputé pour la qualité de ses programmes, notamment ceux réalisés par l’Etoile Culturelle d’Akbou, il y aura en plus des spectacles locaux, la présentation de la nouvelle pièce de Djamel Abdelli, «La Poudre d’Intelligence». Il y aura également le duo Mr Bean Bourai, «Belkacem Akahwadji», des spectacles avec Kamel Abdat et des festivités de toutes sortes. Il est recommandé aux amateurs de se renseigner auprès du TRB qui a affiché les détails de son programme.

N Si Yani.