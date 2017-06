Des soirées animées dès ce soir

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Pour casser la morosité ambiante qui caractérise la région d’Aïn El Hammam en ce mois de carême, la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a préparé un riche programme. Dès ce soir et jusqu’au 24 juin, le centre culturel Matoub Lounes ouvrira ses portes au public, presque tous les soirs, à partir de 22h.

Une quinzaine de spectacles (pièces de théâtre, magie…) seront proposés au public. Aujourd’hui, 1er juin, c’est Ben Hamou Hocine qui ouvrira le bal, avec son spectacle de clown et de magie. Les férus de théâtre seront gâtés durant ce mois de carême, puisque plusieurs pièces leur seront interprétées. Nous citerons : «La poudre d’intelligence», «Ahitous», «Ccna Ledyour», «Bombe à comique», etc. La coopérative «Macahu» de Tizi-Ouzou clôturera les soirées ramadhanesque, le samedi 24 juin avec «Tadsa di twaghit». Hormis «Théâtre El Bahdja» d’Alger et Ben Hamou de Boumerdès, les autres producteurs sont tous issus de la wilaya de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, on nous apprend que la soirée du 12 juin sera animée par «Lekhouan Ath Yahia» et «Lekhouan Tamgout». Les jeunes fans de chansons et de danse folkloriques seront, quant à eux, un peu déçus, aucune production du style n’est en effet programmée.

A. O. T.