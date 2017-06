Un gala en hommage à Berkouk Azzedine

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

À l’initiative de l’association des poètes et écrivains de la wilaya de Béjaïa, un grand gala, en hommage à feu Azzedine Berkouk, chanteur de la région d’Aokas disparu le 24 avril dernier, sera organisé, dimanche, à partir de 22 heures, au niveau de l’esplanade qui jouxte la mairie de la station balnéaire d’Aokas.

Outre les ténors de la chanson kabyle, Boudjemââ Agraw et Kaci Boussad, les nouvelles stars de la région, à l’instar de Lounes Guerroudj, Salim Bellouze, Wissam, Thanina et les anciens tels que Aziz Chekkal et Boualem Ait Ikni, participeront au gala. Les artistes interpréteront, en plus de chansons tirées de leurs répertoires respectifs, des titres du défunt. Il y aura, également, soulignent les organisateurs, un récital de poésie en tamazight, français et arabe, présenté par les adhérents de l’association. Ladite association dit être «à la recherche des cassettes de l’artiste défunt, afin de les exposer et les remettre à la radio Soummam et à la chaîne II, entre autres». Cette soirée sera la première animation artistique nocturne en ce mois de ramadhan à Aokas. Azzedine Berkouk est décédé à l’âge de 60 ans. Il est natif du quartier d’Ait Aissa, dans la commune d’Aokas. Il a commencé à jouer à la guitare dès sa plus tendre enfance, néanmoins, il n’a, à son palmarès, que trois cassettes produites entre 1982 et 1984. Depuis, le chanteur s’est limité à l’animation des fêtes et des soirées organisées à l’occasion de la commémoration ou de la célébration d’événements.

A Gana.