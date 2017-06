Demandez le programme du mois !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 89 lecture(s)

Le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou a rendu public son programme des soirées ramadhanesques, avant-hier. Celui-ci a commencé le 30 mai et s’étalera jusqu’au 25 juin.

Toutes les soirées débuteront à 22 heures précise-t-on. L’association Itran Iloulla Oumalou a ouvert le bal, mardi dernier, avec la pièce Tirezaf Gher (voir papier ci-dessous). L’association Aghbalu lui a succédé le lendemain avec «L’hôtel en danger». Avant-hier, 1er juin, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l’enfance, ce fut la fête des enfants avec un programme spécial, dont un spectacle des clowns Kouki et Kimous. La pièce «La poudre de l’intelligence», d’après l’œuvre de Kateb Yacine, produite par l’association du foyer de jeunes de Yakourène, était à l’affiche hier vendredi. Aujourd’hui, samedi, c’est «Tawaghit» de Mourad Daoud qui est au programme. «Le diable respecté», de la coopérative Afkar wa Founoun d’El Eulma est annoncée pour demain dimanche. «Jugurtha», de l’association Tigjdith Aït Oumalou est prévue pour après-demain lundi. La troupe Fartouna de Tizi-Ouzou se produira dans «Tata batata», mardi. Le mercredi 7 juin sera célébrée la journée de l’artiste et un hommage sera rendu à Ait Slimane Nouredine, suivi de la pièce «Ahitus». Mouloud Amoura (Hrirouche) se produira le jeudi 8 juin dans «100% comédie». «Julius César», de l’association Tagharma d’ Akbou ( Béjaïa) sera proposée au public, le vendredi 9 juin. La troupe Lewhama, de Béjaïa, est programmée dans «Bombe à comiques», pour le 10 juin. Les enfants retrouveront «Ccna Ledyur», le 11 juin, une production du Théâtre Kateb Yacine qui reviendra, le 14 juin, avec «Massinissa», puis le 16 juin avec la pièce «Le foehn», d’après l’œuvre de Mouloud Mammeri. Puis une pièce pour enfants «La gazelle aux cornes d’or» le 22 juin. La coopérative Ifehchache N’Djerdjer (Tizi-Ouzou) se produira dans la soirée du 12 juin dans «Laghzib Yendaren». Deux comiques : Khaled Tourek (par Hasard) et Kamel Abdat se produiront : le 13 juin dans «Fou rire» pour le 1er et «Gusto show» pour le second, le 17 juin. De Draâ El Mizan, l’association Thala se déplacera le 18 juin avec la pièce «Nek nagh Netsath». Et la coopérative Macahu se produira dans «Tadhsa dhi twaghit», le 19 juin. Le magicien Ben Hamou Hocine de Boumerdès retrouvera ses fans le 20 juin. Laylat El Qadre sera célébrée le mercredi 21 juin par l’APC de Tizi-Ouzou. La pièce «Ma mehemalen Ledjwareh», de l’association Ibturen (LNI) se produira le 23 juin. Les deux compagnons Hocine Ouarab et Kakim phénomène se produiront dans leur spectacle «Axxam n’Aghmar», la veille de l’Aïd, soit le samedi 24 juin. Enfin le programme sera clôturé par la coopérative Annahda Lemnayliya de Boumerdès, avec un spectacle intitulé «La dérive».

M. A. Tadjer.