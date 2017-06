Tizi renoue avec le théâtre en nocturne

Par DDK | Il ya 29 minutes | 74 lecture(s)

«Tarzef gher…» (Virée à…) est la première pièce théâtrale jouée en inauguration des soirées ramadhanesques, mardi dernier, au théâtre régional Kateb Yacine. Le titre incite à aller voir, ne serait-ce que pour savoir où cette virée nous emmène. La solution à l’énigme se dessinera finalement au fil du spectacle. Il s’agit d’un voyage vers la lune ! Un voyage trop loin et très pénible ! Le décor est sobre : un robot, un engin faisant office de fusée pour la lune et quatre comédiens. Azzedine Hadj Mohand, assistant et traducteur du texte en langue Tamazight en parle : «Le texte d’origine est en arabe, écrit par Okbaoui Cheikh, que j’ai traduit. Cette pièce est par ailleurs jouée en arabe populaire, à Sétif». Elle tourne autour d’un sujet inédit : voyage vers la lune que cinq comédiens jouent sans complexe. Le rôle principal, celui du chercheur, est joué par Amirouche Saïdoune. Il travaillait à la Nasa avant d’être écarté. Il rentre alors au pays et tente d’organiser ce voyage. Les comédiens sont vêtus de foutas kabyles avant le départ. Chacun raconte les raisons d’accepter de faire partir de l’équipe des astronautes. Le décollage est donné : bruits, fumée. Les comédiens ont des combinaisons blanches, comme celles des astronautes. Dans l’équipage, il y a toutefois un intrus, un élément de Daech… C’est dire que la pièce est pleine de rebondissements. Accosté à la fin de la représentation, Saïdoune Sofiane, président de l’association Ithran N’Ath Lahcène Illoula Oumalou, promotrice de la pièce, dira : «L’association a été créée en 2004 sous l’appellation Ifri. En 2009, elle changea de nom pour Ithran. L’association est composée en majorité de jeunes entre 20 et 21 ans. Je suis le plus vieux avec mes 29 ans. Nous avons participé à plusieurs manifestations dans la wilaya et en dehors comme à Béjaïa, Boumerdès, au Festival du théâtre amazigh de Batna, à celui de Mostaganem. A l’étranger, l’association s’est déjà produite également au Maroc, notamment à Al-Hoceïma)»

M. A. T.