Le chaâbi à l’honneur

Par DDK | Il ya 30 minutes

Rachid Rabia et Amar Belarbia se sont produits avant-hier au niveau de la Maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira. L’un et l’autre ont fait carrière dans la chanson chaabi et tous les deux ont fait leurs débuts à la maison de jeunes Mouloud Feraoun de Bouira.

Les deux chanteurs étaient là et leurs voix aux inflexions si charmeuses ont bercé l’assistance. Le premier à être monté sur scène fut Rachid Rabia. Il a interprété ses chansons qui ont rencontré beaucoup de succès. L’artiste avait confirmé son talent, lors de sa participation, en 1982, au festival national des arts populaires où il a chanté pendant 15 jours aux côtés de noms illustres comme Lounes Aït Menguellet et Boudjemaa El Ankis… C’était suite à un concours qui lui avait permis de se classer premier à Bouira et d’aller représenter sa région au Festival national de la chanson chaâbie de Blida. Il y obtint le premier prix, en impressionnant le jury par la qualité de sa prestation. En 1990, il signait son premier album et le succès a été fulgurant. Jeudi, Il a bercé et captivé le public par des chansons telles «Allah Yahfadh Hadh Ezmana», «Nassiha» et un chant religieux sur le prophète. Amar Belarbia lui succèdera donc, en interprétant plusieurs chansons chaabies, dans un style plus rapide. Il chantera entre autres : «Kol Noor, Noor El Hachemi». Belarbia s’est formé à la maison de jeunes, pendant une dizaine d’années, puis intègrera l’institut de musique de Bouira où activait l’association El Hasnaoui. Après, avec le succès rencontré au cours des soirées artistiques un peu partout et ses tournées qui l’ont emmené de Tébessa à Aïn Temouchent et d’Alger à Naama, en passant par Constantine, Oum El Bouaghi et Laghouat, son nom n’a fait que s’affirmer et grandir en tant que chanteur chaabi. En 2009, il fit la tournée de cinq wilayas, dont Mascara et Tindouf. Lui aussi chante des chansons appartenant au patrimoine chaabi même s’il ne dédaigne pas à l’occasion de taquiner la muse kabyle avec des chansons au rythme entrainant. «J’ai écrit quelques chansons, mais pas assez pour songer à les réunir en un album, pour le moment», nous confiait-il quelques minutes après sa sortie de scène.

Aziz Bey