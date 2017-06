Aït Menguellet emballe le public !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 11 lecture(s)

Ambiance, couleurs, applaudissements, youyous… Ce sont les mots qui résument la soirée artistique animée, jeudi dernier, par l'icône de la chanson kabyle Lounis Aït Menguellet.

Pour débuter la soirée, et à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, des poèmes ont été déclamés par des enfants en l'honneur du chanteur. Un moment de joie et d’émotion, porté par des youyous stridents qui emplirent la salle archicomble. En présence du wali, du P/APC de Tizi-Ouzou, d’élus locaux, de députés et de sénateurs, le sage ne tarda pas à faire chavirer la salle. Debout, un pied sur un tabouret bas, la guitare dans les bras, à peine en chatouillait-il les cordes que le public savait quelle chanson il allait interpréter. «Akka anavdhou» fut la première. Et tout au long de la soirée, toutes les générations ont eu leur plaisir. Les paroles de «Sligh iwtaxi» étaient reprises en chœur par les jeunes qui en connaissaient la moindre virgule. Elle sera suivie de «Thafath N'Dounithith», puis l’ambiance fut à son combe avec «Urdhi tsadja», suivie de «Ruh ayul» et «Asmi idnemlal» qui fit monter la chaleur d’un cran. Le chanteur mit le feu à la salle en demandant à l’assistance de faire encore plus d’ambiance et en enchaînant «Akka isihwa ilmaktoub» et «Achu izrigh», avant que les premières notes de «JSK» ne mettent les esprits en ébullition. Aït Menquellet s’accorda ensuite une petite pause, pour revenir chauffer de plus belle la salle. La piste de danse était noire de jeunes et moins jeunes qui laissèrent libre cours à leurs déhanchés. Le sage rendit ensuite un hommage à la femme kabyle avec «Aylam Aqlith», sous les youyous qui n’ont pas discontinué. «Atass», une chanson des plus politiques, renvoya l’assistance aux années du parti unique. Puis, avec «Amassa adyoughal», «Almoussiw», «Ruh nek adheqimah», l’artiste clôt la soirée qui aura duré environ trois heures. Il est à rappeler que Lounis Aït Menguellet s’est également produit vendredi et hier, toujours à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, pour permettre au plus grand nombre de ses fans de participer à cette fête ramadanesque.

M A Tadjer.