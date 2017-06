Gala de solidarité en faveur de Louiza

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

L’association «Tafrara I Talsa» est à pied d’œuvre pour la préparation d’un gala artistique de solidarité avec la diva de la chanson kabyle, Nna Louiza.

La native de la tribu Ath Waghlis est atteinte d’une maladie nécessitant des soins lourds et onéreux. L’artiste, âgée de 74 ans, a lancé récemment un appel à l’aide qui a immédiatement engendré un élan de solidarité et une collecte d’argent qui est en cours, ainsi que la programmation d’une série d’actions visant à récolter les financements nécessaires pour les soins de la chanteuse de “Takorabt”. L’association “Tafrara I Talsa”, récemment créée, redouble d’effort pour venir en aide à l’interprète de «Takructiw». Ce faisant, un gala artistique est programmé pour le jeudi 8 juin à Chemini, d’où est originaire la chanteuse à la voix mélodieuse et chaleureuse. «La consistance des soins n'étant pas connue pour le moment, nous avons décidé d'inscrire, dans un premier temps, l'organisation d'un gala à Chemini, d'où est native Nna Louiza, en faisant appel à une pléiade d'artistes... Notre objectif est de sauver une des nôtres, une des vôtres devrons-nous dire! », lit-on dans l’appel lancé par ladite association.

B. D.