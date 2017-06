Une soirée très… Nouara

Par DDK | Il ya 32 minutes | 108 lecture(s)

Nouara, la diva de la chanson kabyle, s’est produite dans la soirée de lundi dernier à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Une soirée mémorable, rehaussée par la présence du wali, Mohamed Bouderbali, qui n’a pas caché son admiration pour l’icône de la chanson kabyle : «C’est toujours un plaisir d’écouter cette dame qui a propulsé la chanson kabyle hors des frontières du pays», dira t-il entre deux titres de l’artiste. Le DG de l’hôpital Nedir Mohamed, Pr Ziri Abbès, était aussi là, au premier rang des invités VIP. Plusieurs élus locaux et parlementaires étaient également venus manifester leurs admiration et respect à l’artiste. La directrice de la culture a pour sa part souligné «le haut degré de raffinement de la poésie et de la chanson de cette femme que nous respectons toutes et tous. Elle chante tous les aspects de la vie mais aussi la douleur ressentie par la femme». «Dharay ig venun elfen» est la chanson d’ouverture de la diva qui se présenta sur scène sous les applaudissements et les youyous. «Sou janwi yahfan» est un avertissement de la chanteuse en direction de la femme qui doit se comporter comme ses aînées. Elle enchaîne avec «Atruhath ur dedjith laslil ammi azizène». Cette chanson rappelle à tout fils qu’il doit se méfier de tout égarement. Elle met en garde ceux qui quittent le village pour changer complètement de mode vie, de traditions… oubliant ce qu’ils sont. «Naq hasvaq amegma» est un duo chanté avec Chérif Kheddam en 1966. «Athin igurane dheguekhfiw» est la chanson qui a suscité un grand silence dans la salle. L’artiste chante ce qu’elle a enduré et qui la poursuit toujours. Elle a touché du doigt les blessures de toute femme. Et la tristesse devient perceptible avec «Aka igura dhi gaghfiw». Ce fut le grand silence dans la salle, puis l’assistance reprend le refrain et applaudit, des youyous stridents et prolongés fusent de toutes parts. La chanson suivante «Dhi lamar mazal meziyegh» raconte le dilemme de l’âge et l’amour, le texte conseillant d’écouter son cœur. «Thakemoucht bouakal» suivra, très demandée par l’assistance qui la reprendra en chœur. «El firak» fut le choix de la diva pour clore la soirée sous des applaudissements et des youyous très nourris.

Ali Meziane annonce un double album pour début juillet

Deux autres chanteurs étaient aussi programmés pour cette soirée : Brahim Tayeb et Ali Méziane. Ce dernier nous a confié : «Je suis en pleine préparation de mon nouveau double album intitulé «Awal ith sousmi». Je reviens à la scène, après une dizaine d’années d’absence, avec de bonnes surprises. Mon nouvel opus est prévu pour sortir entre le 1er et le 5 juillet prochain. J’y aborde des thèmes différents, allant de la femme qui élève seule ses enfants et que l’on méprise «Araw ntadjalt), je rends hommage à ma kabylité, aux enfants de veuves, à Taos et Jean Amrouche… Il y aura aussi du flamenco, entre autres. Ce double album est constitué d’une quinzaine de chansons, dont plusieurs durent plus de 15 mn».

M.A.Tadjer