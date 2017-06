Lounis Aït Menguellet le 21 juin grartuitement

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le programme d’animations culturelles spécial Ramadhan de la maison de la culture de Béjaïa comprend cette année plus de vingt soirées.

Pour concocter son programme, la maison de la Culture a fait appel à l’agence de spectacles «Salhi fen» de Tizi-Ouzou. Pour un montant de 3 800 000 DA, l’agence prend en charge les cachets des chanteurs, de l’orchestre, les frais de sécurité, les salaires des techniciens et des animateurs des spectacles. Les chanteurs invités à se produire sur scène sont au nombre de 56, et plus de 80 % d’entre eux sont des chanteurs locaux. Mais des stars de la chanson kabyle sont aussi au programme, à l’exemple entre autres de Rabah Asma, qui donnera un grand gala dans la soirée du vendredi 23 juin à partir de 22 heures. Aït Menguellet n’est pas inclus dans la convention de l’agence «Salhi fen», mais il animera, au bonheur des habitants de Béjaïa et de sa région, un grand concert le mercredi 21 juin à partir de 22 heures, dans la grande salle de la Maison de la culture. Le directeur de la maison de la Culture, M. Lakhdar Araoun, précise que la recette du concert d’Aït Menguellet sera versée à l’association des diabétiques de Béjaïa, qui a d’ailleurs collaboré à l’organisation du spectacle. La Maison de la culture quant à elle prendra en charge les frais liés à la restauration et à l’hébergement des artistes. Par ailleurs, un hommage sera rendu à Matoub Lounès, dans la nuit du 24 au 25 juin, de 22 heures à 2 heures du matin. Les chanteurs Ouazib Mohamd Améziane, Boudjemaa Agraw et Nadir Ait Zenati y participeront. M. Lakhdar Araoun explique que le programme de cette année a pour objectif la promotion des lauréats de différents concours, dont ceux de l’émission «Alhan wa Chabab», et des différents festivals de la chanson amazighe. D’autres grands noms de la chanson kabyle, tels Kaci Boussaâd et Loualia Boussaâd, Idir Akfadou et Akli Nath Ouaghlis… sont programmés pour animer des soirées. Idem pour les spectacles de variétés, où sont prévus entre autres Wissam, Kamal n’Ali, Azifas et Hassen Adnani. À noter aussi que quelques nouveaux groupes sont programmés, dans la cadre de la convention avec le groupe Beinx de Timezrit, par voie de location de la salle, dont le groupe Garage Band. La salle est également programmée pour les activités de deux associations : «Lehna» et «Salem».