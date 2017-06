Hommage à Nordine Aït Slimane à Tizi-Ouzou...

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

A l’occasion du 8 juin, Journée nationale de l’artiste, un hommage a été rendu à Nordine Aït Slimane, originaire de la commune de Timizart N’ Ath Djenad, poète, dramaturge, chroniqueur culturel et producteur d’émissions radiophoniques. La salle du théâtre Kateb Yacine était pleine, dans la soirée de jeudi. De nombreux artistes et poètes étaient présents à cet hommage, dont les deux associations «Youcef Ukaci» et celle des enseignants de Tamazight, très impliquées dans l’organisation de l’hommage. Les autorités locales étaient présentes, dont le P/APW. La direction de la culture et le théâtre Kateb Yacine ont voulu dédier la journée à un enfant des montagnes du Djurdjura qui a honoré avec sa plume la culture kabyle et la culture algérienne en générale, Nordine Aït Slimane. Au programme de cet hommage, une projection d’un documentaire sur le parcours de l’artiste. Les témoignages se sont succédé, puis des cadeaux ont été remis au poète, en fin de soirée. Nordine Aït Slimane dira tout ému : «Je ne m’attendais pas à un tel hommage. Je le ressens comme une nouvelle naissance. Je vous remercie du fond du cœur. Cela me motive à continuer à produire et à assouvir ma passion».