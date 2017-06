La chanteuse Yasmina au chevet de Houari Aouinet

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La chanteuse kabyle Yasmina s’est rendue, récemment, à Oran pour s’enquérir des nouvelles de santé de son ami, le célèbre artiste humoristique Houari Aouinet. Ce dernier, dit-on, est gravement malade «et sa santé se dégrade de jour en jour», apprend-t-on de la chanteuse Yasmina, qui est très affectée et peinée de constater que le malade était laissé à son sort sans que personne ne se soucie de sa situation. Avec une gorge serrée et une pincée au cœur, elle enchaine : «C’est inadmissible. Il est dans une situation des plus regrettables et personne n’est venu lui rendre visite pour le soulager un tant soit peu, ou lui proposer quelque chose. Même les médias l’on boycotté. Personne n’a parlé de sa santé. C’est vraiment dommage pour cet artiste qui a égayé des foyers par ses chansons et ses danses, des années durant». En effet, Houari Aouinet était un artiste à double facette : il chantait et dansait en même temps. Avec une allure bien à lui, une chéchia marocaine et une sacoche en bandoulière, et un style musical très rythmé, ce handballeur de haut niveau à une certaine époque était l’idole des téléspectateurs, toutes générations confondues.