Gala de solidarité pour Louiza

L’association humanitaire Tafrara I Talsa a organisé, dans la soirée d’avant-hier au stade communal de Chemini sis au lieudit Ighil n-Iklan, un gala artistique au profit de la chanteuse kabyle Louiza.

Une initiative de l’association éponyme à laquelle ont pris part une pléiade d’artistes, entre autres, Debza, Talsa, Akli Ath Waghlis, Boubekeur, Mourad Bellagh, Karim OSM, Lydia Oudjani… ainsi que les humoristes Malek Bouchal et Lewhama, pour marquer leur solidarité avec Nna Louiza. Peu après «Leftur», le stade communal commençait à grouiller de monde, venu assister audit gala tout en participant par leur modeste ticket d’entrée à 200 dinars. Profitant de la fraîcheur du soir, les Cheminois sont venus en masse pour prendre part à la soirée artistique organisée par les soins de l’association Tafrara I Talsa, et qui se veut un signe de solidarité avec la native du village Takorabt, sis en contrebas du chef-lieu communal. Le président de l’association, Guda Bellache, a remercié les citoyens qui n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour dessiner le sourire sur le visage de l’une des leurs, atteinte d’une maladie nécessitant une prise en charge à l’étranger. Il a également remercié les chanteurs qui ont adhéré à cette initiative en chantant gracieusement au profit de Louiza. «Les membres de l'association Tafrara I Talsa félicite du fin fond du cœur la population de Chemini pour son dévouement à la réussite du gala de solidarité au profit de la diva, qui est présentement hospitalisée en France. Suite à son appel à la solidarité, des actions d'une solidarité agissante sont mises en marche par nos amis de la diaspora qui ont ouvert un compte en ligne, et qui ne cesse de recevoir des dons de jour en jour, dont l'expression du besoin avoisine les 20 000 euros», dira un membre de l’association. L’élan de solidarité qui s’est formé localement dans un premier temps n’a pas tardé à toucher toute la région de Bgayet, sollicitée pour sa générosité, et ce, à travers des appels aux dons placardés un peu partout. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste dans cet élan de solidarité, notamment par le relais de l’appel à l’aide lancé par Louiza, âgée de 74 ans. D’autres galas de solidarité sont prévus dans les prochains jours, notamment à Sidi-Aïch, prévu pour le 15 juin. Des artistes de tout horizon tiennent mordicus à se solidariser avec la chanteuse en y participant à ces soirées artistiques. «C’est un geste hautement humanitaire à l’égard d’une personne qui n’attend que ce genre d’initiative pour combattre sa maladie», nous confie Rabah, venu assister au gala avec ses deux enfants. «Nous tenons à rassurer notre sœur et grand-mère, Louiza, que le grand public de la région N’Ath Waghlis et ses environs sont amplement disposés à y aller jusqu'à obtention de la somme souhaitée», affirme un autre membre de l’association.

Bachir Djaider