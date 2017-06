Soirées musicales à la maison de jeunes d’Aït Mendès

Par DDK | Il ya 30 minutes | 53 lecture(s)

Depuis son inauguration, au début du mois de janvier dernier par M. El Hadi Ould Ali, le ministre de la Jeunesse et des sports, la maison de jeunes d’Aït Mendès ne cesse d’organiser différentes manifestations culturelles et des excursions.

Et cela fait le bonheur des enfants et des jeunes du village qui n’ont plus à se rendre au chef-lieu Boghni pour se divertir. «Pour ce mois de ramadhan nous avons décidé d’organiser chaque semaine, deux soirées artistiques ou des rencontres culturelles, les lundis et jeudis», nous explique son directeur, M. Nezlioui. Ainsi, le jeudi dernier, c’est la troisième soirée qui a été organisée avec la participation du grand chanteur du village, Omar Yahiatène, ainsi que Si Omar, Amar Ouali et le groupe Mehvane. Omar Yahiatène, dont tout le répertoire est connu par cœur par les jeunes villageois, a fait chavirer l’assistance qui ne tarda pas à envahir la scène, laissant libre cours à leurs déhanchés. «Nous sommes vraiment gâtés pour ce Ramadhan. Nous avons la chance de posséder une aussi belle structure et une direction qui a bien donné vie à nos veillées ramadhanesques. Cela nous permet de nous retrouver, de nous défouler et de profiter de très beaux galas animés par de grands artistes», nous ont déclaré plusieurs jeunes du village. Signalons que toutes les soirées débutent généralement à 21h30 et s’achèvent vers 23h30.

Essaid Mouas