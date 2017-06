Top départ au Fort Bordj Moussa

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’association Naghma, de la ville de Béjaïa organise dès aujourd’hui la 4e édition des nuits andalousiennes, au niveau du Fort Bordj Moussa.

«Vu le succès enregistré lors des précédentes éditions, et notre ambition de redonner une nouvelle forme de vie à la ville de Béjaïa avec la réhabilitation et l’animation des sites historiques, l’association culturelle, artistique et pluridisciplinaire Naghma, en collaboration avec l’APC de Béjaïa et le ministère de la culture, organise la 4e édition des Nuits Andalousiennes en ce mois sacré de ramadhan, en hommage à feu Mohamed Cherif Ladjouz, dit ami Cherif Hamza», apprend-on de M. Issadoudene, président de l’association Naghma. Plusieurs artistes du genre Andalou et Malouf de renom sont au programme de cette édition, dont Nawel Iloul, Bakhti Hania, Lila Borsali et Abbas Righi. D’autres musiciens, adhérents des associations locales de musique andalouse, à savoir l’orchestre communal de Béjaïa, l’association Mohamed Rais, l’association Menzah Nabil, l’association Nacéria, l’association des beaux arts d’Alger et l’assocaition Naghma, se produiront du 13 au 17 juin au Fort Bordj Moussa, à la haute ville de Béjaïa. Evoquant les précédentes éditions, le président de l’association Naghma s’est félicité de leur réussite, en soutenant que son association a pu faire sortir le Fort Bordj Moussa de «son aphasie centenaire» pour accueillir de gracieuses soirées andalousiennes. Lors des ces soirées, signalons-le, le public aura à découvrir des genres musicaux très en vogue dans l’arrière pays de Béjaïa tels l’andalous, le malouf constantinois et El Hawzi algérois.

F.A.B.