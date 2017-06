Hommage à Azzedine Berkouk

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La foule était nombreuse, lors de cette première soirée musicale ramadhanèsque, organisée vendredi au niveau de la station balnéaire d’Aokas, par l’association des poètes et écrivains de Béjaïa, en hommage à feu Azzedine Berkouk, chanteur de la localité décédé le 26 avril dernier.

L’hommage devait être rendu le weekend dernier à l’occasion du 40e jour de son décès, mais la pluie avait bouleversé le programme, et les organisateurs décidèrent, à la dernière minute de reporter l’événement à vendredi. Certes, tous les artistes qui devaient y prendre part n’étaient pas tous présents, mais il y avait, tout de même, une quinzaine qui s’est produite sur scène. La présence de plusieurs chanteurs et poètes, ainsi que celle de la population, fort nombreuse, venue par ailleurs d’Aokas et des communes voisines, prouve encore une fois que feu Azzedine Berkouk fut l’enfant chéri de toute la région. Après la prise de parole des membres de sa famille, le bal a été ouvert par son ami d’enfance, Djamel Abdelli, un intellectuel qui a fait de la chanson son violon d’Ingres, qui interprétera l’une de ses chansons. Il s’en est suivi une pléiade d’artistes qui ont tous, un jour ou l’autre, chanté aux côtés d’Azzedine ou l’ont, tout au moins côtoyé. Bellouze, Chekkal, Khelfaoui, Guerroudj, Ait Ikni, Bensaid, Safia ou Dassine, ils avaient tous tenu à prendre le micro pour fredonner quelques mélodies dont la majorité fait partie du répertoire du défunt. Il y avait également de la poésie dans l’air. Farid dit Hemana Tairi avait déclamé un poème écrit spécialement en hommage au chanteur disparu. Il en a été de même pour les autres poètes, Akli Douadi, Akli Mouhoubi ou Mouloud Azzoug. Approché, Boualem Ikni, dont le nom de scène est Ait Ikni, trésorier de l’association organisatrice, a tenu à saluer la volonté des artistes qui ont répondu présents, et surtout à la population, notamment les nombreuses familles qui ont fait le déplacement pour assister à cette commémoration, qui se transformera, conséquemment, en un vibrant hommage jamais égalé dans toute la région. En conclusion, le représentant de l’association des poètes et écrivains de Béjaïa rappellera que son association, active pour aider tous les artistes que ce soit pour faire connaitre leurs produits (en organisant des ventes dédicace ou des galas), ou pour leur rendre hommage comme ce c’est le cas en cette soirée du vendredi.

A Gana.