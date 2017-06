Kamel Abdat fait son show

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le comédien kabyle Kamel Abdat s’est produit la semaine dernière pour la première fois à Béjaïa, dans un mémorable One Man Show, présenté au théâtre régional.

C’est dans une salle comble que s’est présenté le célèbre humoriste, les 7 et 8 Juin derniers. Dans une pièce satyrique, il a présenté au public plusieurs thèmes d’actualité, avec un humour incisif, que le public a largement applaudit. Maniant le verbe et le geste, il a su faire adhérer le public à sa manière toute humoristique d’exposer les faits. Commençant par le jeu des différences de langage et d’expressions entre la grande et la petite Kabylie, il a su faire rire le public en attirant leur attention sur les subtilités du langage. Ce professeur de français, est bien placé pour maîtriser les nuances et les subtilités de la langue. Des mots différents pour exprimer les mêmes idées et les mêmes concepts. Les mots peuvent ainsi varier d’une région à une autre, mais pas l’essence même de la culture. Des mots différents, oui, mais pas toujours. Le comédien a fait remarquer que le terme «Aghyoul» est le même chez les kabyles, les chaouis, les mozabites et les touaregs. Comme quoi, cet animal emblématique fait consensus en pays amazigh. Kamel Abdat a également traité des questions familiales, politiques et sociales, faisant des allers-retours incessants entre l’histoire et le présent. De plus, son spectacle était interactif, faisant participer le public, et se permettant même de descendre dans la salle pour provoquer le rire des spectateurs. La langue n’a donc pas été un obstacle avec Kamel, puisque dans son show, il a usé de toutes les langues du pays : kabyle, arabe, français. La langue n’est pour ce comédien qu’un support pour faire passer ses nombreux messages. La musique aussi était de la partie, et le comédien n’a pas hésité à plusieurs reprises à exécuter des danses pour illustrer ses propos. Sans complexe, et avec beaucoup d’aisance, il a abordé les thèmes les plus sensibles. L’amour, est revenu de façon récurrente dans le jeu de l’acteur, qui a fait rire aux éclats surtout, les jeunes filles. À la fin du spectacle, Kamel Abdat s’est dit ravi de s’être produit à Béjaïa pour la première fois, puisqu’il en rêvait depuis longtemps. Il voulait se faire connaître du public bougiote, et il a été surpris de découvrir que ce dernier le connaissait déjà. Par contre, pour lui, ce fut une découverte. Ce qui l’a encouragé à ajouter au spectacle initial, un bonus choisi par le public même, tiré de ses pièces anciennes. Kamel Abdat a commencé à faire du théâtre dans les années 1994. Il avait été découvert à la radio dans la célèbre émission «Tikuvac» de la Chaîne II. Il a participé dans plusieurs films kabyles comme «Chaabane Di Ramdhan» et quelques autres films. Son premier One Man Show a été «Vive Nekini», qui a été présenté au public, en le mettant lui-même en scène. Un élément est quand même à signaler, c’est que Kamel Abdat a tenu à présenter son show sans demander de cachet au TRB. Une initiative à saluer, puisqu’elle se fait de plus en plus rare. Beaucoup de comédiens ont trop longtemps été habitués à percevoir des cachets, souvent en déséquilibre avec le niveau de leurs prestations. Le système de billetterie a cela de positif en ce qu’il permet au comédien d’évaluer sa popularité et le succès de ses prestations.

N. Si Yani