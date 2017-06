Plusieurs wilayas attendues

Par DDK | Il ya 12 minutes | 12 lecture(s)

Pendant une semaine, il ne sera question que de théâtre à Aghbalou ! Le village le plus éloigné du chef-lieu de Bouira. En effet, cette grande agglomération, située à l’extrême est de Bouira abritera, du 19 au 25 juin le festival de théâtre amazigh, qui en est à sa deuxième édition.

Cet événement culturel a accueilli l’année dernière 16 troupes théâtrales provenant de 7 wilayas. Le P/APC de cette commune était avant-hier après-midi à la maison de la culture, accompagné des membres de l’association culturelle ‘‘Ithran’’ de Takerboust, ou il a obtenu de l’aval de la directrice pour l’ouverture de ce festival. Le programme en tout cas promet d’être alléchant puisque, selon Nacer Bellal, P/APC d’Aghbalou, il est attendu la participation de 8 wilayas, une de plus donc que l’année dernière. On notera l’émulation artistique, pour ne pas dire la rivalité, qui s’était installée l’année dernière entre Tizi-Ouzou et Bouira. Finalement le verdict rendu par le public a donné l’avantage à la wilaya hôte. Tel était l’esprit «sportif» qui présidait à cette compétition, mais l’association ‘‘Ithran’’ a accepté de bonne grâce le triomphe de sa rivale, en l’occurrence l’association ‘‘Igawawen’’ de Larbaa Naït Irathen. Il y a lieu de noter encore la présence d’associations comme celles d’Akbou et d’Adrar. De même qu’il convient de signaler la présentation de la pièce de Salah Houche, qui a connu un franc succès. Comme on peut le voir, ce festival n’a pas seulement pour ambition de réunir les plus belles pièces et de susciter le débat autour d’elles; il a également pour vocation de réunir les plus grands réalisateurs, les meilleurs scénographes, et les plus talentueux comédiens et de favoriser d’utiles échanges entre les participants.

Aziz Bey