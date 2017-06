Lancement des festivités demain !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 14 lecture(s)

Afin de meubler les soirées ramadhanesques et les rendre plus agréables, l'association étoile culturelle d'Akbou a pris la louable initiative de tracer tout un programme.

Des activités culturelles sont en effet programmées depuis le 1er juin dernier, pour s'étaler jusqu'au 24 du même mois. Ainsi, en célébration de la journée de l'enfance, coïncidant avec le 1er juin de chaque année, cette association organise une caravane qui, chaque soir, anime des activités au profit des enfants de la région. Ces festivités animées en l'honneur des bambins vont s'étaler jusqu'au 15 du mois en cours. D'ores et déjà, plusieurs établissements scolaires ont été le théâtre d'activités ludiques. À l’instar des écoles de Guendouza et de Biziou, ce sont en tout 7 écoles qui ont eu l'insigne honneur de fêter avec faste la journée mondiale de l'enfant. Et ce n'est pas tout, les enfants des cités de Guendouza, "Berri Ahcène" et des 504 logements ont été gâtés avec la projection nocturne et à l'air libre de films d'animation pour enfants "Pucci","Maman j'ai raté l'avion", "Duga duga el mucuccu". Dans le même sillage, un récital de poésie a été organisé du 2 au 10 juin par les troubadours du "cercle des poètes Amazighs" de l'association ‘‘étoile culturelle’’ qui a initié ces festivités. Durant ces joutes oratoires, le public présent en force au centre culturel a pu découvrir de nouveaux talents de "ciseleurs du verbe". Dans le même contexte, des joutes verbales ont été animées du 3 au 6 juin derniers en ayant pour thème: "La gestion des déchets urbains et les pollutions". Cette manifestation a été "entrecoupée" par la projection, dans la soirée du 5 juin dernier d'un film-documentaire, réalisé par le jeune Yanis Hamidouche, qui a pour titre: "notre environnement est menacé!". Cela dit, le moment le plus attendu pour les amoureux du 4e art est indubitablement le festival du théâtre Amazigh amateur, que compte organiser la même association du 15 au 21 juin, et ce en collaboration avec l'APC d'Akbou et la Direction de la culture de Béjaïa. En effet, cette manifestation, qu'abritera la maison de jeunes "Abderrahmane Farès", en sera à sa 13eme édition, et verra la participation de 12 troupes de théâtre amateur, qui rejoindraient la ville du Piton afin de tenter de décrocher l'un des prix mis en concurrence tels que: "le Prix du meilleur spectacle", "le Prix de la meilleure scénographie" ou encore "le Prix de la meilleure œuvre dramatique". Puis, dans la soirée du 22 juin prochain, un gala artistique spécial femme est programmé avec "Ourar n lkhalat", gala qui sera animé par la troupe féminine locale "Lahna". Une occasion pour les femmes, notamment celles qui sont au foyer, de se défouler au moins le temps d'une soirée. Enfin, le 24 juin, dernier jour de ces longues et chargées festivités, il est projeté un vibrant hommage au rebelle Matoub Lounès, en commémoration du 19e anniversaire de sa mort, ou un gala artistique sera donné dans la soirée, à la maison de jeunes, pour honorer sa mémoire.

Syphax Y.