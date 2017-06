«Totale symbiose à mi-parcours»

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Après deux semaines de prestations artistiques dans les quartiers de Béjaïa, le Comité des fêtes de la ville a tenu à faire le point sur le parcours qui a été effectué par les artistes durant ces soirées de Ramadhan.

Malek Bouchebah, président dudit comité, a souligné que les soirées se sont déroulées comme prévu, avec toutefois quelques ajouts au programme officiel, tant la demande du public fut grande. Trois nouveaux sites ont ainsi été aménagés : Il s’agit de la cité Moula, la Fanfare et les 600 logements à Iheddaden. M. Bouchebah dira : «Il y a eu une véritable symbiose entre les organisateurs, les artistes et le public». Aucun incident n’a en effet été signalé et les échos sont plutôt positifs. Ces soirées se poursuivront jusqu’à la veille de Leilat El Qadr. Mais en attendant, un riche programme attend encore la ville de Béjaia.

De grands noms encore à l’affiche dès ce soir

De grands chanteurs vont se produire les prochains jours. Le Comité des fêtes a invité le chanteur Chaâbi Kamel Bourdib qui va se produire au TRB dans la soirée du 23 juin. De même que Salim Fergani, le fils du Célèbre maître du Maalouf Hadj Mohamed Tahar Fergani, qui se produira dans la soirée de demain. Mais dès ce soir, c’est le groupe de raï «Raïna Raï» qui se produira au théâtre de verdure de la ville. Cet espace, autrefois malfamé, a subi une véritable transformation, depuis qu’il a été pris en main par un promoteur privé. Il accueille depuis le 8 mars dernier de grands événements artistiques et culturels. Doté d’un amphithéâtre de plein air, il abrite depuis le début de ce mois de Ramadhan de belles soirées musicales que le public, timide au départ, a découvert avec un grand plaisir. Ce sera donc le groupe mythique du raï qui y animera la soirée de ce jeudi. Le Comité des fêtes participera aussi, selon son président, à l’organisation du gala de charité qu’animera Aït Menguellet, à la Maison de la culture, le 21 juin. Ce sera au profit des malades du diabète.

N S Y.