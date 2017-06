Inauguration du théâtre de verdure d’Aït Aïssa

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Après avoir organisé une levée de fonds auprès des citoyens, notamment de la diaspora, l’association Tadukli du village Aït Aïssa, dans la commune d’Aokas, a réussi à réaliser son propre théâtre de verdure après plusieurs mois de labeurs.

Un théâtre de verdure digne des ancêtres des Romains et des Grecs, construit à la sueur du front des dizaines de bénévoles du quartier de la commune et des autres régions de la wilaya, à l’instar des jeunes d’Aït Smaïl et Adekar. Pour son inauguration, l’association, initiatrice du projet, a décidé d’y organiser la 3e édition des nuits théâtrales, une activité qu’elle a lancée il y a deux années de cela. C’est ce vendredi que débuteront ces rencontres théâtrales au nouveau théâtre de verdure d’Aït Aïssa, un joyaux culturel dont dispose, désormais, la localité d’Aokas, une commune qui dispose d’une salle de cinéma en plein travaux, d’une bibliothèque qui ne dispose presque d’aucun ouvrage et d’un centre culturel que rentabilise le café littéraire en y organisant des conférences et autres rencontres culturelles. Pour le premier soir, c’est la pièce intitulée «Zalamit» de Fodil Assoul qui est programmée. Le lendemain, samedi, la troupe Macahu d’Iferhounène interprétera «Yenayi jeddi», une pièce inspirée de «La guerre de 2000 ans» de Kateb Yacine. Enfin, le troisième jour, ce sera à la troupe Inemlayen d’Amizour de clôturer avec sa pièce intitulée «Tixelwit n’Ccitan». Il est attendu un public nombreux, non seulement pour apprécier ces soirées théâtrales, mais surtout pour apprécier le travail titanesque réalisé par la volonté des jeunes et des animateurs de la dynamique association Tadukli d’Aït Aïssa.

A Gana.