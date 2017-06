Lewhama fait salle comble

Par DDK | Il ya 52 minutes | 92 lecture(s)

Même si la plupart des spectacles programmés à l’ex-salle de cinéma d’Aïn El Hammam ont drainé un nombre important de spectateurs, celui donné samedi dernier par le groupe «Lewhama» semble avoir fait l’unanimité.

Comme pour la première représentation de «magie et clown» animée par Hocine Ben Hamou de Boumerdès, la «bombe à comique» a fait exploser la salle. Pour la seconde fois durant ce mois, la salle s’est avérée exigüe pour contenir toutes ces personnes venues se distraire après une longue journée de jeûne. D’ailleurs, il fallait jouer des coudes pour avoir une place. Dès l’ouverture des guichets, des jeunes et même des personnes âgées se sont rués pour acquérir les tickets d’accès mis en vente pour la somme de 200 dinars, alors que les enfants avaient bénéficié du «demi tarif». Il faut dire que la réputation du groupe l’avait précédée. Et pour une première à Michelet, ce fut un coup de maître. Les spectateurs sont sortis ravis de leur soirée. Si les autres spectacles ont attiré également de nombreux férus de théâtre, mais sans faire le plein. La soirée chaâbie programmée pour le lendemain, dimanche, a eu également beaucoup de succès auprès de jeunes mélomanes, amateurs de ce genre musical. El Bahi, Bezouche Boudjemaa et Mokrane Karlous n’ont pas démérité comme en témoigne l’applaudimètre. Les présents ont remarqué dans la salle, la présence de quelques familles. Une nouveauté pour la région. Avec le programme concocté pour le mois de carême par la Maison de la culture Mouloud Mammeri, les habitants d’Aïn El Hammam ont, pour une fois, eu leur part de spectacle grâce à la disponibilité du centre culturel Matoub Lounès, seul lieu pouvant abriter des manifestations d’envergure.

A. O. T.