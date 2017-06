Une douzaine de troupes en lice

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

L’étoile culturelle d’Akbou a lancé la 13e édition du Festival du théâtre amazigh de la Soummam, jeudi dernier, au centre culturel Abderrahmane Farès.

L’événement est organisé en partenariat avec l’APW, la direction de la culture de la wilaya de Béjaïa, la DJS et l’APC d’Akbou, avec la contribution de sponsors privés. Une douzaine de troupes théâtrales se produiront durant toute une semaine. Elles sont venues de plusieurs wilayas comme Tizi-Ouzou, Bouira, Sétif… en plus de celles de la wilaya de Béjaïa qui viennent de Chemini, El Kseur, Tizi Rached, Amizour, Tichy, Toudja et Taqerbouzt, entre autres. Une douzaine de spectacles sont donc au menu, à raison d’un ou deux représentations chaque soir, à partir de 21h30. Pour la soirée d’ouverture, c’est la troupe «Ithren» de Taqervoust qui a présenté le premier spectacle adapté de «Nedjma» de Kateb Yacine par le metteur en scène et comédien Nacera Benyoucef. Le public a longuement applaudi la performance des comédiens. Nous apprendrons du maire de Taqerbouzt qu’un festival local de théâtre sera lancé dès demain lundi, tant la population est friande du 4ème art. L’engouement pour le théâtre est également indéniable à Akbou, vu le grand nombre de familles qui se sont déplacées dès la soirée d’ouverture. Chose que souligna le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa, Djamel benahmed dans son discours d’ouverture : «C’est la preuve que ce festival a garanti sa pérennité», a-t-il dit. A la clôture de ce Festival, mercredi prochain, c’est la troupe du TRB qui présentera sa dernière production «La Poudre d’Intelligence», adaptée de l’œuvre éponyme de Kateb Yacine. Pièce théâtrale mise en scène par Djamel Abdelli et qui a rencontré beaucoup de succès lors de la générale présentée au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa. Contrairement aux précédentes, cette édition du Festival du théâtre amazigh de la Soummam est organisée sous forme de concours, présidé par un jury composé de professionnels. Il suivra et évaluera les différentes prestations et spectacles. Plusieurs prix seront décernés aux lauréats : Le prix du meilleur spectacle, de la meilleure scénographie, de la meilleure œuvre dramatique, de la meilleure interprétation masculine, de la meilleure interprétation féminine et le prix du jury. Le Festival a pour objectif d’encourager la pratique théâtrale, de la promouvoir et de favoriser les rencontres entre amateurs et professionnels du 4e art de différentes wilayas. Le Festival permet par ailleurs à la ville d’Akbou et toute la région de renouer, l’espace d’une semaine, avec l’art et la culture. En marge des représentations en lice, des ateliers d’apprentissage, animés par des professionnels, sont prévus pour initier les jeunes aux rudiments de la scène et les encourager à développer leur expressivité et leur imaginaire. Enfin, le public est invité à découvrir une exposition des tableaux de la jeune artiste plasticienne, Sehaba Amina Nesrine, qui viendra d’Oran et qui animera des ateliers destinés notamment aux enfants, mais aussi aux plus grands.

N. Si Yani.