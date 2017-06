Le théâtre de verdure d’Aït Aissa inauguré

Par DDK | Il ya 24 minutes | 60 lecture(s)

Réalisé en demi-cercle, du même style que les arènes des romaines ou les théâtres grecs, le nouveau théâtre de verdure de la localité d’Aït Aissa, relevant de la station balnéaire d’Aokas, a été inauguré, vendredi dernier. Une première représentation y a été jouée, dans le cadre de la deuxième soirée de la 3e édition des Nuits théâtrales qu’organisent depuis quelques années l’association «Tadukli» d’Aït Aissa. «La Guerre de 2000 ans», de Kateb Yacine, une fresque qui raconte l'histoire de l'Algérie et du continent africain, a inspiré la troupe Macahu d’Iferhounen, wilaya de Tizi-Ouzou, qui en a fait un spectacle intitulé «Yenayi Jeddi». À travers cette pièce, le spectateur retiendra quelques phases de l’histoire tourmentée du continent noir, partant de l’arrivée de l’islam jusqu’à l’appropriation du Sahara espagnol par le voisin marocain. La troupe d’Iferhounène a ajouté quelques épisodes, arrivant à la décennie noire. Dans la même soirée, l’écrivain Rachid Oulebsir a animé une séance de vente-dédicace de quelques-uns de ses livres et la recette a été versée au compte de l’association. Pour la troisième et dernière soirée de cet événement culturel, la troupe «Inemlayen d’Amizour», ont joué leur pièce intitulée «Tixelwit Nccitan». Durant la première soirée, c’est Fodil Assoul qui était l’invité d’honneur. Il a présenté la centième de son spectacle «Zalamite». Pourla même soirée, un jeune artiste de la localité voisine de Lota, relevant de la commune de Souk El Tenine, a interprété quelques chansons de feu Azzedine Berkouk, un chanteur natif de ce gros village d’Aït Aissa, décédé il y a moins de deux mois. Pour inaugurer comme il se doit ce nouveau joyau de la localité, réalisé grâce à la volonté de nombreux bénévoles, l’association a invité la troupe Chila de Toudja qui active dans un art peu connu dans la région. Il s’agit de comédiens perchés sur des échassiers qui déambulent sur scène et à travers les rangers de spectateurs. L’association Tadukli d’Aït Aissa prévoit plusieurs activités pour les jours à venir et promet un programme chargé tout au long de l’année. Il est utile de souligner que ce théâtre de verdure a été réalisé suite à une levée de fonds initiée par l’association qui a mobilisé ses adhérents et des bénévoles venus d’Ait Smail comme d’Adekar et autres localités de Kabylie pour un série de 29 vendredis de volontariat, afin de parvenir à achever ce projet qui tenait à cœur l’ensemble des habitants d’Ait Aissa, d’Aokas et de toute la Kabylie.

A Gana.