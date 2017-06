Le public au rendez-vous

Par DDK | Il ya 25 minutes | 47 lecture(s)

Le rideau est tombé dans la soirée de samedi sur la 4ème édition des Nuits andaloussiennes, qui se sont déroulées du 13 au 17 juin au musée Bordj-Moussa au grand bonheur du public béjaoui, très connaisseur de ce genre musical.

En effet, à l’initiative de l’association Neghma de Béjaïa et du Comité des fêtes de la ville de Béjaïa, plusieurs associations similaires et de chanteurs de talent activant surtout à Alger, à Tlemcen, à Blida et à Béjaïa ont, durant cinq jours, émerveillé un public nombreux, constitué pour l’essentiel de familles avides de sorties nocturnes et de ce genre de musique. À souligner que cet évènement culturel se veut en hommage au feu Ladjouze Mohamed Chérif Hamza, dit Aami Hamza, qui était de son vivant, un pilier de la musique andalouse. Cet artiste hors du commun, né le 30 octobre 1904 à Béjaïa et décédé dans la même ville le 23 février 1997, était un instrumentaliste et un chanteur de talent. Il a côtoyé les grands chanteurs de la musique andalouse, et a même été honoré au Maroc. Selon les organisateurs, ces Nuits andaloussiennes ont drainé durant cinq jours plus de 12 000 personnes, et les soirées se sont déroulées dans un ordre parfait et une très bonne ambiance. Chaque soirée, les spectateurs ont presque toujours applaudi la troupe musicale d’une association, et un chanteur vedette de la chanson chaabie. À titre d’exemple, la première soirée a été assurée par la troupe du conservatoire communal de Béjaïa, et la chanteuse du hawzi Nawel Imloul, qui a émerveillé ses fans. De son côté, Mohamed Rais mérite un grand bravo pour les efforts qu’il a fourni. L’association Menzeh anabil el-djazayer n’a pas manqué d’exprimer par son style sa fierté de chanter dans la ville de Yema Gouraya. Lila Borsali, merveilleux rossignol venu de Tlemcen, qui a été honorée par la famille Ladjouze, a montré tout ce dont elle est capable. L’association Nacéria de Béjaïa, des Beaux Arts d’Alger, l’association Neghma de Béjaïa et le chanteur Abbès Righi, entre autres, ont chacun avec son art et son style, régalé jusqu’à l’overdose le nombreux public qui a pris la peine de se rendre sur les hauteurs du site historique de Bordj-Moussa.

B Mouhoub.