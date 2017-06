Ça dure jusqu'à samedi

Par DDK | Il ya 42 minutes | 75 lecture(s)

La deuxième édition du Festival du théâtre amazigh d’Aghbalou a été lancée, lundi soir à Takerboust. La manifestation se poursuivra jusqu’au 24 du mois en cours.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée à l’école Terrad Hocine de Takerboust, en présence de nombreux invités, dont deux grandes figures du théâtre, en l’occurrence Hamida Ait L’hadj et Abdenour Azzeradj, et d’un public nombreux composé de jeunes et de familles. Le coup d’envoie des festivités a été donné par le directeur du théâtre régional de Bouira, Tahar Lahdhiri, représentant du wali. Selon Nacer Terrad, président de l’association Ithran, organisatrice du Festival, cette édition est placée sous le haut patronage du wali de Bouira qui a apporté soutien et aide, en instruisant notamment plusieurs directions de wilaya (la DJS, l’Odej, la culture, le commerce), pour s’y impliquer de près. Ce qui a, selon lui, beaucoup aidé les organisateurs qui avaient, soulignons-le, organisé la première édition avec des moyens dérisoires. «Grace à l’implication des autorités locales, cette année on a pu régler à 60% le problème de moyens. C’est déjà formidable», affirmera M. Terrad. Et d’ajouter : «Nous souhaitons plus d’aides et de soutien pour pouvoir pérenniser ce festival que l’on veut inscrire dans la durée». Par ailleurs, plusieurs troupes théâtrales venues d’Oran, d’Oum El Bouaghi, Tamanrasset, Tizi-Ouzou et d’autres wilayas prennent part à cette édition : «Douze (12) troupes représentant six (06) wilayas du pays participent à cette édition», précisera le président de l’association organisatrice. Cette année, ajoutera notre interlocuteur, «c’est la troupe théâtrale de l’association Thala de Draâ El-Mizane qui a ouvert le bal des représentations théâtrales avec une pièce intitulée Hassen Amagad. Une pièce traitant de l’histoire de l’Algérie d’avant et d’après l’indépendance. Et de l’avis de tous, la première soirée a été une réussite d’autant que l’organisation était impeccable et le public au rendez-vous». Il faut signaler que ce sont les comédiens Hamida Ait L’hadj et Abdenour Azerradj qui sont à l’honneur cette année. Les deux comédiens seront récompensés pour leur carrière et leur contribution à la promotion du théâtre. Invité à prendre la parole, le P/APC d’Aghbalou a parlé de la nécessité de faire vivre l’activité culturelle dans la commune et s’est dit «prêt à aider les jeunes organisateurs et à les accompagner pour faire durer le festival et le promouvoir». À noter que l’APC d’Aghbalou s’est impliquée de près dans l’organisation des deux éditions de ce festival. Enfin, il est à préciser que des prix de meilleurs scenarios, acteurs ou encore mises en scène seront discernés à l’issue de cette édition.

Djamel M.