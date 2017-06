Vente-dédicace de l’encyclopédie scientifique Tasanayt tussnawit

Par DDK | Il ya 42 minutes | 36 lecture(s)

Les éditions La pensée organisent, aujourd’hui en soirée, une vente-dédicace de l’œuvre de Farid Rabia, intitulée Encyclopédie scientifique (Tasanayt tussnawit), à la salle du petit théâtre de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. La majorité des programmes de cette encyclopédie sont réalisés en tamazight et en arabe. La présentation du produit se fera devant des cadres de l’éducation, des élus locaux, des personnalités, des anciens élèves de cet auteur et des invités qui viendront de France et du Maroc. Selon Farid Rabia, cette encyclopédie scientifique est produite «selon les normes internationales d’un support DVD interactif, respectant le choix des couleurs en consultant des psychopédagogues et des spécialistes de la pédagogie.» Dans cette œuvre, on retrouve des cours détaillés de maths, des cours numériques, géométrie en vidéo expliqués par l’auteur, des cours de religion, de tamazight et de la culture générale, en plus des documents, des archives de la révolution algérienne séquences vidéo, des archives de la révolution et des documents relatifs aux droits de l’Homme, orientation scolaire, cours de psychologie d’éducation, internet et recherches. Grâce à sa persévérance, l’auteur est arrivé à effectuer ce travail durant près de trois ans. Son objectif c’est de faciliter aux élèves et aux chercheurs l’accès au savoir afin d’enrichir leur bagage en la matière et construire la personnalité de l’enfant algérien suivant les triples démontions que constitue l’identité algérienne, à savoir l’amazighité, l’arabité et l’islam. Il est à signaler que cette œuvre est dédicacée à Hocine Aït Ahmed, symbole du savoir. De plus, durant la cérémonie de présentation dudit produit, M. Said Med Sghir, champion du monde des calculs, fera des démonstrations du calcul rapide.

Rachid A.