L’association Tusna se distingue

Par DDK

L’association culturelle Tusna, du village Abizar dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, a tracé un programme riche et varié pour ce Ramadhan. En effet, des soirées ont été organisées durant tous les weekends de ce mois sacré, que les dizaines de présents à ces animations, les habitants d’Abizar et de toute la région ont appréciées. Trois galas artistiques ont été au menu, animés par des chanteurs, issus du village et des autres régions de la wilaya, des pièces théâtrales, des spectacles humoristiques et un tournoi de handball ont rythmé ces soirées, un programme qui s’est clôturé jeudi dernier par le dernier gala artistique. Par ailleurs, une tombola a été organisée, ainsi qu’une circoncision au profit de six enfants de la commune. «On a vraiment été divertis durant ce mois par ‘‘Tusna’’, on les remercie pour ces animations, au lieu de se déplacer vers d’autres régions, cette année on a passé de belles soirées ici à Abizar», déclare un villageois. Le président de l’association ‘‘Tusna’’ en l’occurrence Mehala Safian, pour sa part affirme : «on est vraiment très contents de la présence record du public pour ce dernier jour d’animation, preuve que les gens ont apprécié et sont satisfaits de notre travail, on remercie infiniment les présents, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de l’événement, notamment les membres de l’association». Malgré les soirées Ramadenesques organisées à quelques encablures, dans la commune de Boudjima avec des invités de marque à l’image Zedek Mouloud et Mohammed Allaoua, l’association Tusna s’est distingué par son riche programme, et a réussi à divertir des centaines des présents à ces soirées.

Djaffar Ouigra.