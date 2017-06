Une thérapie expérimentale très réussie !

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

ça n’arrive pas souvent. Pas à Tizi-Ouzou, ni en Algérie d’ailleurs. L’on est même tenté de dire que c’est une première, à travers le pays, que la direction d’un établissement hospitalier pense à une thérapie aussi singulière pour ses malades.

Faire venir Nouara, la diva de la chanson kabyle, partager une douce soirée avec les malades du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, c’est assurément un pari osé… merveilleusement. Au bout, ce ne sera que du pur bonheur, de la chaleur et du soulagement pour ces dizaines de malades qui étaient, sans doute, loin de s’attendre à une telle soirée qu’ils n’avaient jamais imaginer vivre un jour lors d’un séjour hospitalier. Pas partager un tel spectacle, de si près, avec la diva en tous les cas. En effet, la particularité de la salle, l’auditorium du CHU qui a abrité le spectacle, conçu à l’origine pour les besoins de séminaires scientifiques, a donné lieu à, carrément, un show très rapproché, très intime au vu des espaces très mitoyens entre les malades et les animateurs de la soirée. Et puis, il y a cette voix envoutante de Nouara, qui ‘’image’’ la douceur aux non-voyants et arrive comme des murmures de réconfort à l’ouïe des patients. Elle aussi (Nouara) a apprécié ces moments. Elle ne le cachait pas du tout, elle qui n’arrêtait pas de demander «vous êtes vraiment bien ?» ; «Ouiiii !», la réconfortaient en chœur les réconfortés. Comme par magie, son visage s’illumine alors un peu plus et se relance pour décharger une autre salve d’émotions et de sentiments à travers les titres qu’elle enchaînait. «La musique est une thérapie qui adoucit les cœurs, apaise les esprits et fait oublier la maladie pour le bien-être du corps», témoigne une malade hospitalisée au CHU, qui a beaucoup apprécié cette initiative. Un avis partagé par plusieurs autres malades présents, approchés en aparté lors de ce concert. Nouara, visiblement émue, égrainait les chansons et berçait l’assistance avec "Yetchats win oursengui lahsan", "Akwessigh ammi azizen"... L’interprétation de la chanson d’amour "Amek ithevgham oul adhihmel wis sin" a été un moment de grande émotion et de communion entre elle et les malades subjugués par la forte présence sur scène de la diva. Avec ces quelques chansons, Nouara a réussi à plonger l’assistance dans une magique et douce atmosphère que seule sa voix d’or et sensible sait faire. Elle a ainsi mis du baume au cœur des patients présents et dessiné le sourire sur leurs visages, leur donnant l’espoir d’une guérison. A la fin du spectacle, des cadeaux ont été remis à la Diva par le directeur général du CHU Nedir Mohamed, Pr Abbès Ziri, la directrice de la culture, Mlle Nabila Goumeziane et le président d’APC de Tizi-Ouzou Ouahab Aït Menguellet, présents à ce spectacle.

Amya C. et Agence.