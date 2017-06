4 prix pour Tigjdit de Larbaâ Nath Irathen

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

La 9e édition des Soirées théâtrales de l’association Tamkadbout de la commune d’Aït Bouadou a été clôturée, dans la nuit du vendredi à samedi derniers, lors d’une soirée très animée, en présence d’un public des grands jours, des autorités locales et de nombreux élus. En rendant le verdict final du concours qui a vu la participation de huit troupes théâtrales, le jury a néanmoins jugé de ne pas attribuer le grand prix. «Aucune œuvre n’a été complète pour mériter le grand prix», indiquera l’un des membres. Pour le reste, c’est la troupe de Larbaâ Nath Irathen qui a raflé la mise en remportant quatre prix parmi les onze mis en jeu. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été remporté par la comédienne Tileli Salhi, celui de la meilleure scénographie a été attribué à Abdelghani Chentouf, le meilleur texte et la meilleure mise en scène ont été tous gagnés par la troupe Tigjdit de Larbaâ Nath Irathen avec la pièce théâtrale intitulée «Jugurtha». Le prix d’encouragement est revenu à la troupe Tafrara d’Akbou dans la wilaya de Béjaïa. Le prix de la meilleure interprétation secondaire féminine a été attribué à Karima Ziani de l’association d’Ath Ouaneche (Ath Zmenzer) alors que le prix de la meilleure interprétation secondaire masculine a été décerné à Madjid Ait Ali d’Iferhounène, dans la pièce intitulée «Tata Batata». Farid Touadia de la troupe Taqarvouzt (Bouira) a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine. Le prix de la meilleure musique est attribué à Mouh Tahir. Enfin, le pris du jury est décerné à la troupe d’Iferhounène. La soirée a été égayée par la chorale de Tamkadbout qui a amusé la galerie par de sublimes chants. Sami Allam et Ouabdsalam fadhila ont été également honorés dans une ambiance festive.

Hocine Taib.