Soirée chaâbie à la mémoire de feu Bellache Hacène

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Une sympathique soirée musicale a été organisée, avant-hier, sur le parvis de la mairie de Chemini, en l’honneur de feu Hacène Bellache, fervent militant du MCB, membre actif du SATEF et fondateur de la troupe musicale de l’association culturelle Ath Waghlis. La rencontre a été organisée par les anciens membres de ladite association, dissoute depuis, en collaboration avec quelques amis du défunt Hacène. Cette initiative a été voulue comme une "Qâada chaâbi" avec les ingrédients qui alimentent ce genre d’évènements. La placette de la mairie a accueilli les invités parmi les artistes et les amateurs de ce genre musical, fort apprécié par des personnes de tous âges. L’animation musicale a été assurée par Mourad Bellagh, Belhocine Yazid, Akli Ath Waghlis, Si Mokrane, Akli Hamadou, les frères Chebbine, Dalil.… et qui s’est déroulée dans une ambiance amicale et conviviale. Le public s'est délecté durant cette soirée ramadhanesque du répertoire si riche du style chaâbi. Les amoureux de la chanson chaâbi ont pu également apprécier l’immense talent des artistes qui se sont succédé. La soirée a été clôturée dans une ambiance bon-enfant. Les présents ont regretté que ces rencontres ne soient pas plus fréquentes durant tout le mois de ramadhan dans une région gagnée par la monotonie et la morosité. «Cette soirée se veut un hommage pour notre ami et frère Hacene. C’était un grand mélomane et un très bon joueur de banjo. Hacene a accompagné beaucoup de chanteurs tels Amour Abdenour et tant d’autres», nous confie Md Arezki Bourdji, un ami proche de feu Hacène Bellache.

Bachir Djaider.