Des galas en mémoire de Matoub

En collaboration avec le légendaire groupe Imuras, et avec la contribution de l’association Mesbah de la localité d’Akkar, l’association culturelle Azday Adelsen N’weqqas a organisé, vendredi soir au niveau de la placette mitoyenne au siège de l’APC d’Aokas, un gala artistique pour commémorer le 19e anniversaire de l’assassinat du maître de la chanson kabyle Matoub Lounès. Devant un parterre constitué majoritairement de familles avides de sorties nocturnes, le groupe Imuras, le groupe Sanzala et Medjdoub Nacer, entre autres, ont interprété différents tubes du regretté Matoub. Le poète Tairi Farid et l’artiste Bellouze Nadir avaient également participé, avec la déclamation de quelques vers pour le premier et la présentation d’un monologue pour le second. La veille, c’était à Mesbah, au niveau d’une placette située en pleine forêt dite Tamda Ouguelmim, que l’association d’Akkar avait commémoré cet anniversaire. Il y’avait Karim Khalfaoui, Karim Tiwizi, Aziz Chekal, Hamid Belkasmi et Rafour qui avaient interprété des chansons de leurs répertoires, de Matoub et de l’enfant de la région, disparu il y a deux mois de cela : Azzedine Berkouk. Belouze Nadir avec son monologue et Azzoug Mouloud avec sa poésie rythmée musicalement étaient également de la partie. «Bien avant la soirée d’aujourd’hui, nous avions commémoré le printemps berbère avec l’organisation d’un gala, suivi le lendemain d’un concours de tirs au fusil et une Zerda avec couscous et viande à volonté. Dans le même sillage, nous allons offrir des couffins aux familles nécessiteuses à l’occasion de la fête de l’aïd», dira Brahim Belkasmi, vice-président de l’association organisatrice. Il tiendra à souligner aussi que c’est la première fois que leur association est composée de membres actifs ayant fait un travail de sensibilisation avec les citoyens, lequel a abouti à la levée des désaccords ainsi qu’à l’installation d’un comité des sages pour intervenir dans les conflits.

