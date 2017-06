Le quartier Krim Belkacem toujours fidèle

Par DDK | Il ya 7 minutes | 3 lecture(s)

Les habitants du quartier Krim Belkacem de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou n’ont pas dérogé à la règle, en commémorant le 19e anniversaire de l’assassinat du chantre de l’amazighité d’une manière grandiose. «À chaque occasion, des jeunes du quartier organisent des activités pour commémorer la naissance et l’assassinat de Matoub Lounes», révélera Moha Milano, l’un des initiateurs du tournoi organisé à l’occasion. En effet, des jeunes dynamiques et motivés, issus de différents quartiers de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, ont déployé toute leur énergie dans les préparatifs de cet événement. «Nous le voulons grandiose cet événement à l’image du rebelle. Nous n’avons pas lésé sur les moyens, que ce soit humains ou matériels pour le réussir», expliquera Mokrane Nessah, président de l’association Mouloud Feraoun et membre du collectif organisationnel. Pour se faire, et parmi les activités concoctées pour cette occasion, les initiateurs des festivités ont organisé un tournoi de football entre une dizaine d’équipes issues de différents quartiers de la nouvelle ville, et ce, tout au long du moins de carême dernier, coïncidant le dernier match avec le 19e anniversaire de l’assassinat du rebelle. La finale qui s’est déroulée dans un stade de matico, ouvert récemment, entre l’équipe du Boulevard Krim Belkacem et celle des 2000 logements, s’est soldée par le score de 9 buts à 6 en faveur de l’équipe locale du Boulevard Krim Belkacem. «Le tournoi qui a opposé plusieurs équipes des quartiers voisins s’est déroulé dans de bonnes conditions. Ces rencontres étaient des moments très appréciés et aussi une détente pour les riverains qui venaient nombreux, petits et grands, pour assister aux matchs», dira Hamoum Ahmed, membre du groupe de jeunes organisateurs de ces activités. À la fin de la rencontre, des médailles et des attestations ont été remises, au nom de la fondation Matoub Lounes, par le président de l’association Mouloud Feraoun, en l’occurrence Mokrane Nessah. Juste après dans la soirée, des centaines de bougies formant le sigle Z amazigh ont été allumées au quartier Krim Belkacem par ces mêmes organisateurs. «Nous avons l’habitude de ces activités. C’est tout le monde ou presque qui adhère à la commémoration de cet anniversaire. Nous avons plusieurs projets concernant le rebelle que nous comptons réaliser à l’avenir. Il mérite tous les honneurs», nous apprend Malik Ihadjdène, un jeune organisateur.

Hocine Moula