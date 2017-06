Citoyens et élus côte à côte pour Lounès à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Pour cette année, la commémoration du 19e anniversaire de l’assassinat du chantre de l’amazighité, Matoub Lounès, a coïncidé avec la célébration de la fête de l’Aïd El-Fitr. «La vie est ainsi faite. Il y a des jours ensoleillés et d’autres pluvieux. Il y a des jours pour la joie et d’autres pour la tristesse comme il y a des journées également où les deux sont mêlées comme aujourd’hui avec l’Aïd El-Fitr et ses joies et le douloureux souvenir de l’assassinat de notre idole Matoub Lounès», déclare Si Farid, rencontré devant la stèle dédiée à la mémoire du défunt, où se déroulait une émouvante cérémonie à cette occasion. En effet, en ce jour mémorable du 25 juin, une cérémonie de dépôt d’une gerbe de fleurs a été organisée par l’association culturelle «Thinelith N’Tamazight» dans la matinée, en présence notamment du nouveau président et des membres de l’APC ainsi que de nombreux fans. Aussi, après le dépôt de la gerbe de fleurs, l’observation d’une minute de silence et la lecture de la Fatiha du saint Coran, un membre de ladite association a pris la parole pour retracer non seulement le parcours artistique du défunt, mais surtout celui de son combat pour la reconnaissance de l’identité amazighe. Au demeurant, approché par des citoyens à la fin de ce recueillement en ce qui concerne l’état de dégradation de cette stèle, le nouveau premier magistrat de la localité de Draâ El-Mizan a assuré que son aménagement et sa réhabilitation sont prévus dans le cadre de la réalisation de la nouvelle fresque dédiée aux cinq colonels, située à proximité.

