Expositions, théâtre et gala à M’Kira

À l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire de l’assassinat du chantre de l’amazighité, le rebelle Matoub Lounès, le bureau local de l’Organisation nationale pour la protection de l’enfance et de la jeunesse (ONPEJ) a organisé, durant quatre journées, à partir du 22 juin, une importante exposition de photos, de coupures de journaux, d’anciens disques et cassettes relatives au parcours du rebelle, tout en diffusant les célèbres œuvres de son répertoire musical. C’était au niveau de la bibliothèque communale de Tighilt Bougueni, sise au chef-lieu communal. Lors de la veillée du 23 juin, une troupe de ladite association a présenté une pièce de théâtre, alors que des éléments de la chorale se sont illustrés par la reprise de nombreuses chansons du défunt Matoub Lounès, accompagnés par leur orchestre musical. Au cours de la veillée du lendemain, soit samedi dernier, toujours au niveau de l’auditorium de la bibliothèque municipale, un gala a été organisé avec la participation de nombreux chanteurs de la localité, dont Mohamed Seddiki. Dans la matinée du 25 juin, une cérémonie de dépôt d’une gerbe de fleurs a été organisée à la mémoire du rebelle au niveau de la stèle érigée à son souvenir, au niveau du chef-lieu, où fut observée une minute de silence, après la récitation de la fatiha. Dans la soirée, cette commémoration s’est poursuivie au village Akhal Amella «Les Zianes», sur invitation du comité dudit village. «Notre but, c’est de lutter contre l’oubli et faire connaître le combat de Matoub Lounès chez tous ces enfants et ces jeunes qui n’étaient pas encore nés il y a dix-neuf ans. Ce grand artiste demeurera toujours vivant. Il ne nous a jamais quittés, il est toujours vivant parmi nous», déclare M. Abdelkader Rahal, président du bureau de l’ONDEJ de M’Kira.

Essaid Mouas.