Dihya Lwiz s'éteint à l'âge de 32 ans

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

La jeune écrivaine, romancière et poète kabyle Dyhia Lwiz, de son vrai nom Louiza Aouzelleg, a rendu l’âme, avant-hier, des suites d’une longue maladie. La nouvelle de la disparition de la jeune et brillante romancière de 32 ans avait secoué la scène littéraire kabyle et nationale. Née à Béjaïa en 1985, Dyhia Lwiz avait baigné dans la poésie dès son jeune âge. En effet, elle a écrit son premier poème à l’âge de 13 ans. Elle s’est intéressée, quelques années plus tard, à la romance. Elle avait écrit en trois langues, amazighe, arabe et français. D’une sensibilité très rare et d’un engagement et un sérieux exceptionnels, elle abordait les différents sujets qui lui tenaient à cœur à travers ses écrits. Chose qui lui a valu le prix Mohamed Dib, en 2016, pour son roman en tamazight «Ger igenni tmurt». Elle était engagée dans la lutte pour les libertés, la question identitaire, les droits de l’homme et autres. À son actif plusieurs œuvres, dont "Djassadone yaskononi", "Saaqdifo nafsi amamak".

K. H.