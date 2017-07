Le lycée de Boudjima s’adjuge la première place

Par DDK | Il ya 57 minutes | 76 lecture(s)

Après avoir arraché avec brio la première place aux résultats du baccalauréat pour la troisième année consécutive, le lycée de Boudjima, situé à une trentaine de kilomètre du chef-lieu de la ville de Tizi-Ouzou, a décroché la première place au concours national de musique scolaire, organisé dans la wilaya d’Aïn Defla. Devant des musiciens aguerris et qui fréquentent pour la majorité de grands conservatoires de musique, les jeunes d’Ouaguenoun, Juba Kebir, Sabouni Ghiles, Aboutit Sofiane et Aziri Koceila, ont su et pu faire triompher la musique kabyle, en s’adjugeant la première place du concours par groupes devant Aïn Defla et Tissemsilt. Ils ont également eu la deuxième place en individuel avec l’étoile montante Djouad Fariza. Quand bien même l’initiative est à encourager, force est de constater qu’une fausse note s’est glissée dans la clôture de ce concours. «Au lieu d’encourager ces jeunes talents à cultiver leurs dons, en leur proposant des formations dans les conservatoires ou autres écoles de musique, le organisateurs leur ont offert des services à eau en porcelaine en guise de cadeaux», se désolera un accompagnateur. «La ville de Boudjima est riche en associations culturelles et sportives. Elle est en train de se transformer en un carrefour du savoir. Tout d’abord, il y a ce fameux Salon du livre organisé chaque année depuis 4 ans. Un rendez-vous culturel et convivial où plusieurs conférences et ventes dédicaces sont proposées avec des écrivains de renom, à l’instar d’Amin Zaoui, Youcef Merahi, Said Sadi, Hend Sadi, Rachid Oulebsir, Hanane Bourai, Chawki Amari, Benmohamed, entre autres. Il y a eu également une belle animation ramadanesque où plusieurs chanteurs ont égayé ses habitants avec de magnifiques galas, à l’image d’Ali Amrane, Zedek Mouloud, Allaoua, Asma, Oulahlou, Ali Ferhati et autres. Et cette performance du lycée de Boudjima, dans les examens scolaires et à ce concours de musique est la cerise sur le gâteau», dira avec fierté Hamidouche Rabah, un animateur bien connu de la région.

Hocine Moula