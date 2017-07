Nouvel album de Nacer Khelif

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La chanson kabyle vient de s’enrichir, en cette période de fêtes, de plusieurs nouvelles productions d’ambiance. La dernière en date, le nouvel album 2017 du jeune chanteur Nacer Khelif disponible chez les disquaires depuis hier mercredi 5 juillet. Sorti aux Editions Akhalaf, le chanteur propose au public en général, et à ses fans en particulier, un cocktail de huit chansons de pure fête. Avec une musique bien rythmée tirée du terroir kabyle, des sonorités empruntées au patrimoine amazigh des autres régions et des touches modernes, ce jeune compositeur et interprète aborde différents thèmes. Les textes traitent des déboires et des problèmes qui rongent les jeunes notamment. Il est également question d’amour et de son influence. Les paroles et la musique sont exclusivement du chanteur Nacer Khelif qui a fait appel à toute une panoplie de musicien dans le souci de réaliser un produit de qualité. Il a sollicité les compétences de Messaoud à la mandole, de Lyes à la guitare, de Mouloud Amrane et Ali Bouloudja à la percussion, de Dahmane Ben Dahmane au violon, de Nabil Hezaoui aux arrangements et mixage, et enfin de Nabil Mebarki, Messaoud Atmani, Hakim Hamanache, Madjid Djemai et Sandra pour la chorale. Les chansons ont comme titres : «Rray talef», «Sani sani», «Melissa», «Ccix Taleb», «Chbaha n lefnar», «Ma themled-iyi», «Aygher» et «Tizlit-iw».

H. M.