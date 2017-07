Gala de solidarité pour le petit Mouloud

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

L’association culturelle Tirza de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la Direction de la culture et la Maison de la culture, organisent, aujourd’hui, un gala de solidarité au profit du petit Mouloud Chikh, hospitalisé au service pédiatrie de l’hôpital de Draâ El-Mizan.

Le gala aura lieu à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. En effet, cet enfant de 25 mois est atteint d’une maladie rare (Spina Bifida). Et selon ses parents, il nécessite une intervention en urgence en France. Il est né avec une malformation et un mauvais cheminement de la moelle épinière, ce qui a causé une paralysie de ses membres inférieurs. Il a subi une première intervention sans succès en Tunisie. Le petit est hospitalisé à Draâ El-Mizan pour ses récurrentes fièvres inexpliquées et qui risquaient de lui causer des complications. Ses parents lancent un SOS pour une prise en charge des frais d’une intervention chirurgicale en France de l’ordre de 5 000 euros. C’est ainsi que l’association culturelle Tirza avait répondu à l’appel de la famille en organisant un gala de solidarité, aujourd’hui, au profit du petit Mouloud pour une collecte de fonds. Une délégation, composée de la directrice de la culture, Mlle Gouméziane, des membres de l’association Tirza, Kader Bouacherine, Djamy Kerdja, Samir Bouakline, Fatima Kaci, un bienfaiteur et un clown, avait rendu visite, avant cet événement, au petit Mouloud qui se trouve au service pédiatrie de l’hôpital de Draâ El-Mizan. Le gala de solidarité débutera à 13h et sera animé par une pléiade de chanteurs, à l’instar de Rabah Ouferhat, Youcef Guerbas, Kamel Ouamer, Dehak, Farid Gaya, Chabha, Malik Kezoui, Aldjia, Si Lakhal, Djamy Kerdja, entre autres. Le prix symbolique du ticket est fixé à 300 DA.

Hocine Moula