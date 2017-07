20 artistes viennent à l’aide du petit Mouloud Chikh

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Un gala de solidarité en faveur du petit Mouloud Chikh, âgé de 25 mois et atteint d’une maladie rare, a été organisé à la salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, dans l’après-midi d’avant-hier.

En dépit de la chaleur, un public nombreux était au rendez-vous. Une initiative de l'association Tirza de Tizi-Ouzou. Une vingtaine d’artistes ont répondu à l’appel. L’un des membres de l’association nous dira : «Nous ne pouvions rester insensibles aux souffrances du petit Mouloud et de sa famille. Le bout de chou est atteint de Stivalifida, une maladie rare qui touche la colonne vertébrale. Un seul hôpital, celui de Médéa, propose des soins à cette maladie, ce sont des médecins américains qui y assurent des consultations, une fois par mois. Et il est très difficile d’avoir un rendez-vous, l’attente est très longue». Notre interlocuteur précisera : «Le petit garçon a déjà subi une première intervention en Tunisie, mais ça n'a pas réussi. Il a besoin d’une prise en charge en France». Les organisateurs ont tenu à remercier tous les artistes qui ont répondu à leur sollicitation, ainsi que la direction et la Maison de la culture, et annoncent d’ores et déjà qu’un autre gala sera organisé, en France, le 16 juillet. Parmi les artistes qui étaient présents jeudi, Chabha (venue d'Alger) et Aldjïa (en vacance au bled) ont déclaré : «Il était de notre devoir d'être présentes. Nous souhaitons la réussite de l'intervention et un prompt rétablissement au petit Mouloud». Il y avait aussi le chanteur Rabah Ouferhat et son fils Takfarinas. L’artiste nous confiera : «Nous avons entendu le cri de détresse des parents du petit Mouloud auquel nous souhaitons d’être très vite pris en charge et de revenir en bonne santé dans sa famille. Tout le monde a la gorge nouée d’émotion ! ». Et ce fut le même sentiment relevé par tous les présents, entre autres : Kezoui, Malik Loucif, Kamel Ouamar, Lyès, Farida Kichou, Dalila Brahim, Rachid Hamouche, Riad, Naïma Ramdani (caméra cachée TV4)… L'ambiance fut, malgré l’émotion, des plus festives dans la salle. Un élan de solidarité et un spectacle que l’on n’oubliera pas de si tôt.

M A Tadjer.