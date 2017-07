Guy de Maupassant (1850-1893)

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Le 6 juillet dernier fut le 124ème anniversaire de la mort du célèbre et fécond écrivain français Guy de Maupassant. Le célèbre romancier est né le 5 août 1850 en Normandie, dans une famille aisée dont la mère était une amie du Gustave Flaubert. L'auteur de Madame Bovary sera, quelques années plus tard, un ami et une sorte de mentor littéraire pour le jeune Guy. Chez lui, il rencontrera de nombreux écrivains appartenant aux écoles réaliste et naturaliste, dont Emile Zola avec qui il se liera d'amitié. La guerre perdue contre la Prusse à laquelle il participa, l'amour des femmes avec ses nombreuses déceptions et son passage à l'école ecclésiastique, dont il s'enfuit et dont il garda une aversion pour la religion, furent des étapes et faits marquants de sa vie, ayant laissé une empreinte indélébile sur son œuvre littéraire et sa conception des choses. Guy de Maupassant a marqué la littérature française par six romans dont «Bel ami»(1885), «Une vie» (1883), mais surtout par ses nouvelles telles que «Boule de suif» et «Les contes de la bécasse»… Sa carrière littéraire ne dura qu'une dizaine d'années avant qu'il ne sombre dans la dépression et meure à Paris peu avant l'âge de 43 ans.

I. M.