Retour sur la 6e édition du Festival des travaux manuels

Sous le thème «Récupération des déchets», la direction de la maison de jeunes d’Illoula Oumalou et l’association des loisirs et d’animation de jeunes ont organisé, du 8 au 10 juillet, la 6ème édition du Festival des travaux manuels.

Un riche programme a été tracé à ladite Maison de jeunes. Dix maisons de jeunes ont participé à la manifestation, venues de différentes régions de la willaya, ainsi que 4 associations de Mekla et d’Aït Khelili et 3 artisans de la daïra de Bouzeguène. L’ouverture officielle du Festival a eu lieu, samedi, à 10h, en présence du vice-président de l’APW, d’un représentant de la DJS, de responsables de la sûreté de daïra et de la protection civile et du maire d’Illoula Oumalou. Attiche Rabah, directeur de la maison de jeunes, prit la parole en premier pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, suivi du maire et d’un représentant de la DJS. Lors de la cérémonie d’ouverture, un prix et une attestation d’honneur ont été remis à Djaouti Lydia, l’une des meilleures lauréates du BEM, en présence de sa famille. Ce fut également l’occasion, festivités du 5 juillet obligent, d’écouter différentes chorales entonner des chants patriotiques. Des objets magnifiques réalisés par les handicapés de l’association AHLA de Bouzeguène, ceux de Mekla et par tous les adhérents de différentes autres associations, en relation avec le thème, étaient exposés aux visiteurs. «Notre objectif est de développer la motricité de l’enfant et de lui apprendre à protéger l’environnement. Nous avons pu constater que ce sont les enfants qui initient leurs parents au recyclage, en application de ce qu’ils étudient dans les centres», s’accorderont à dire toutes les animatrices. Après le déjeuner, les hôtes d’Illoula Oumalou ont été menés en visite guidée au village Takoucht, dans la commune de Bouzeguène, notamment à l’atelier de l’artiste sculpteur Bouaraba Mahmoud. A la fin de cette première journée, qui a connu un bel engouement du public, en particulier des enfants accompagnés de leurs parents, on procéda au lancement du concours du meilleur travail manuel auquel participent 4 enfants de chaque établissement, soit 64 candidats. Le jury était présidé par M. Metref. Pour la deuxième journée, dimanche 9 juillet, des jeux d’animation étaient programmés par la ligue scientifique de Tizi-Ouzou. Un atelier de déguisement, différentes animations culturelles, des spectacles de magie et de clown, ainsi que des chants chaabi et de la danse hip hop ont fait la joie des enfants. Les parents n’étaient pas en reste, puisque la troupe de Mekla les a gratifiés de chansons d’Aït Menguellet, de Nouara et de Cherif Kheddam. Une tombola fut également organisée en après-midi, suivie de la cérémonie de remise des attestations aux trois premiers lauréats du concours : un participant de Mekla, un de Tirmitine et le troisième de Djemaa Saharridj. Quant au troisième et dernier jour, une sortie plage a été organisée vers Azeffoun.

Fatima Ameziane.