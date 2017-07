Nouvel album de Yacine Yefsah

Par DDK | Il ya 27 minutes | 37 lecture(s)

Le jeune chanteur kabyle Yacine Yefsah vient de mettre sur le marché un nouvel opus de 11 chansons. Produit par les éditions Akhalaf Production, l’album est chez des disquaires depuis le 5 juillet dernier. Amateur de musique rythmée, appelé communément le 4/4, ce chanteur à la voix douce propose des titres inspirés de la société et du quotidien des jeunes d’aujourd’hui. Avec un langage accessible et un registre lexical en vogue actuellement, il exprime les maux sociétaux auxquels la jeunesse est confrontée. Il propose également des reprises de chansons d’anciens chantres de la chanson kabyle, tels Slimane Azem et Hnifa, entre autres. Régulier dans ses productions d’albums depuis 2010, ce jeune artiste propose cette fois-ci 11 titres traitants différents thèmes. On y trouve «A Muh a Muh», une reprise de Slimane Azem avec des petits arrangements qu’exige le style rythmé ; «Lemdasra», un texte qui aborde les mauvaises fréquentations ; «Ledjnan», «Anida tenzid» ; «Zhu n ddunit» ; «Paris Paris» et «Taqcict». Différents sujets et thèmes musicaux auxquels cette étoile montante de la chanson kabyle a donné sa touche. Ambiance assurée, puisque l’album coïncide avec la saison des fêtes.

Farida Elharani