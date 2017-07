Des ciné-bus sillonnent la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

«L’animation culturelle et artistique ne s’est pas arrêtée au lendemain du Ramadhan, comme le craignaient certains», a déclaré Mme Saliha Cheribi, directrice de la Maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira.

L’établissement a en effet lancé deux programmes spéciaux pour la saison estivale. Le premier entre dans le cadre des festivités de célébration du 05 juillet. Il s’agit d’une tournée de plusieurs ciné-bus qui vont sillonner la wilaya. Des projections de films sont ainsi prévues au niveau de l’esplanade de la Maison de la culture, durant trois nuits. D’autres communes bénéficieront de cet événement. Les populations de M’Chedallah, Aïn Bessem, Lakhdaria et Sour El Ghozlane profiteront, à tour de rôle, de projections de films portant notamment sur l’histoire du pays, dont la Guerre de libération nationale. Au menu : le film d’Ahmed Rachedi «Krim Belkacem», «Zabana» de Said Ould Khalifa, «Fatma n’Soumer» de Belkacem Hadjadj, ou encore «Le puits» d’Ahmed Bouchouchi. Toujours concernant le programme d’animation culturelle et artistique spécial-saison estivale 2017 tracé par la directrice de la Maison de la culture, plusieurs spectacles sont annoncés et seront animés par des artistes venus de différentes wilayas. Mardi dernier, sur l’esplanade de la Maison de la culture, un spectacle a été animé par la troupe théâtrale de Bordj Bou Arreridj. La pièce «El Khotba» fut proposée au public. Pour aujourd’hui, c’est un spectacle de musique andalouse dont des artistes de M’Sila gratifieront le public au niveau de la salle de spectacles de la Maison de la culture. Pour demain à 16h, un spectacle intitulé «Inchad» y sera interprété par des artistes de Msila. Pour la semaine du 15 au 20 juillet, il sera question, au niveau de l’esplanade de la Maison de la culture, d’un atelier de contes pour enfants. «Nous avons lancé un appel aux parents pour qu’ils vêtent leurs enfants d’habits traditionnels, afin de retrouver l’ambiance d’antan, l’époque où nos grands-parents jouaient un rôle important dans notre éducation», nous a déclaré Mme Saliha Cheribi. La directrice de la Maison de la culture nous apprend également qu’une rencontre est prévue pour ce mois de juillet avec M. Bendamache et un grand nombre d’artistes, chanteurs, écrivains et poètes de la wilaya de Bouira. «Une rencontre qui permettra aux artistes de la wilaya de débattre des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien et de voir avec M Bendamache s’il est possible de trouver des solutions pour enrichir de domaine artistique à travers un programme bien déterminé», nous expliquera la directrice de la Maison de la culture.

Hafidh B.