Naâya Sithmourtha, nouvel album de Boualem Aït Ikni

Par DDK | Il ya 45 minutes | 66 lecture(s)

Le mélomane Boualem Ait Ikni vient de sortir son quatrième album intitulé «Naâya Sithmourtha». Dans les bacs depuis quelques jours, l’album du fils de Tizi N’berber paru aux éditions Yen Music, comprend six chansons. Fidèle à son style, le folklore kabyle en l’occurrence, Boualem Ait Ikni, la cinquantaine bien entamée, traite dans son opus de thèmes divers allant de la femme, qui garde jalousement les valeurs et les traditions plusieurs fois millénaires de la société kabyle, des déceptions amoureuses, de la politique, le dévoiement de l’échelle des valeurs, en passant par la bassesse humaine. Aux textes adroitement élaborés, le fils prodige de la tribu des Ath Bouissa, à l’Est de Béjaïa, espère, à travers la diversité des thèmes approchés, séduire les nombreux amoureux du folklore kabyle, lui qui sait pertinemment que le grand public préfère aujourd’hui la chanson rythmée. «Yersed Elheni, Aygher, Naâya Sithmourtha, Atariw, Sidi El Hakem, Herkagh» sont les thèmes de cet album. Ce sont les diverses participations du chanteur aux nombreuses activités culturelles des associations locales et son initiation au monde de la musique dès son jeune âge qui lui ont permis de se faire une place sur la scène artistique locale. L’artiste nous informe, par ailleurs, qu’il mettra prochainement sur le marché deux autres albums, avec à la clef une chorale avec feu Moussa Kerbache, décédé fin mai dernier.

F. A. B.