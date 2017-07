«Que mes fans se rassurent, je me porte comme un charme»

Par DDK | Il ya 1 heure | 291 lecture(s)

La star de la chanson kabyle Amour Abdenour fait l’objet depuis quelques jours, comme l’année dernière à la même période, de fausses rumeurs colportées sur les réseaux sociaux par certains internautes, le disant hospitalisé pour subir une lourde intervention chirurgicale.

Après la rumeur de juillet 2016, disant qu’il était atteint d’une grave maladie, Amour Abdenour est cette fois-ci annoncé comme étant hospitalisé, depuis plusieurs jours, à l’hôpital de Sidi-Aïch pour une autre maladie grave. Des rumeurs qui ont alarmé ses milliers de fans à travers toute la Kabylie et même en dehors du pays. Des dizaines d’admirateurs se sont même déplacés à l’hôpital de Sidi-Aïch pour lui rendre visite et s’enquérir de son état de santé. Il s’avère que ce sont certains facebookeurs qui n’ont pas pris le soin de vérifier une ancienne information publiée sur un site info-actualité de Tizi-Ouzou, datant du 9 décembre 2013, au moment de sa réelle hospitalisation au CHU de Tizi-Ouzou, et l’ont partagée sur leur compte. Cette fausse information s’est ainsi répandue comme une trainée de poudre à travers toute la Kabylie, alors que l’icône de la chanson kabyle est en très grande forme et se permet chaque soir de faire d’interminables partie de foot avec des amis à Sidi-Aich et à travers plusieurs localités de la Kabylie, histoire d’entretenir sa forme. Contacté par la Dépêche de Kabylie, Amour Abdenour a tenu à rassurer ses nombreux admirateurs dans tous les coins de la Kabylie et a démenti ces rumeurs colportées. «Que mes fans se rassurent, je vais très bien, je ne souffre d’aucune maladie. Ces fausses informations partagées par des facebookeurs ont causé de l’inquiétude à mes fans qui ont été nombreux à venir chez moi ou à l’hôpital pour s’enquérir de mon état de santé. Il est déplorable que des personnes reprennent ainsi des informations et les répandent, sans prendre la peine de vérifier leur véracité. Encore une fois, je rassure ceux qui m’aiment, je suis en très trés bonne santé. Je profiterai de cette occasion que vous m’offez, à travers vos colonnes, pour annoncer qu’un compte Internet sera ouvert dans les prochains jours avec une page officielle Facebook où toutes les informations qui me concernent seront publiées. Je demande par conséquent à tous mes fans de ne tenir compte que des informations que je publierai dans les journaux ou à travers mon site dont je communiquerai ultérieurement les coordonnées. C’est la dernière fois que j’interviens concernant ces rumeurs, en espérant que mes fans ne tiendront plus compte de ce qu’ils lisent sur les réseaux sociaux et autres pages de facebookeurs», nous a déclaré Amour Abdenour, tout en remerciant ses milliers de fans pour leur marque de sympathie à son égard. Par ailleurs, et pour rassurer encore davantage ses fans, le chanteur sera l’invité de la Radio Tizi-Ouzou, lors d’une émission en direct ce soir de 17h à 19h.

Farida Elharani.