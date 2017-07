Je te promets récolte les succès

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le film Je te promets, tourné en langue kabyle, de Mohamed Yargui, ne cesse d’avoir du succès au niveau international. Sorti en septembre 2016, à l’occasion des Rencontres Cinématographiques de Béjaïa ou il a été présenté au public, et après avoir remporté l'Olivier d'Or au Festival du Film Amazigh de Tizi-Ouzou de cette année, le Grand Prix du Festival International du Film court de Madagascar au printemps dernier, le ZEBU d'Or et le prix de LABEL FEPACI (une sélection dans plus de 20 festivals panafricains...), et plusieurs sélections et compétitions officielles dans de nombreux pays comme le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, le film vient d’être sélectionné pour quatre autres festivals internationaux. Le NOUAKCHORT Film Festival en Mauritanie qui se déroule du 23 au 27 juillet, le Festival du Cinéma Méditerranéen de TANGER en octobre, le Festival du Film Arabe d'ORAN du 25 au 31 juillet, et le WASSIT International Film Festival en Iraq le mois d'août prochain. Le film est un court métrage qui raconte l’histoire d’une promesse faite par un frère à sa sœur alors qu’ils étaient encore enfants. Alili revient des années plus tard pour l’honorer. Produit par Moussa Haddad Productions, il a été entièrement tourné à Bejaia entre Djoua, Gouraya et Djebla. Mohamed Yargui est un artiste prolifique puisqu’on le trouve aussi bien dans le cinéma que dans le théâtre, devant la caméra et derrière. Il est à la fois auteur, scénariste, réalisateur et acteur. Grâce à ce film, sa carrière vient de prendre une belle dimension, fruit d’un beau parcours, fait de persévérance et de patience.

N Si Yani.